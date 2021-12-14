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Как нарядить и где поставить елку по Фэн Шуй 2022 – активируем здоровье и успех в Новом году

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
14 декабря, 11:51
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В Новом году оставаться здоровыми, красивыми и успешными помогут хорошие энергии вашего дома. Активировать их можно с помощью новогодней елочки по Фэн Шуй
Если нарядить и поставить елку по Фэн Шуй 2022, то можно активировать здоровье и успех в Новом году
Если нарядить и поставить елку по Фэн Шуй 2022, то можно активировать здоровье и успех в Новом году / Фото: freepik.com

Энергии в вашем доме могут быть как хорошие, так и плохие. Поэтому плохие стараемся не беспокоить, а хорошие энергии можно найти и использовать, нарядив новогоднюю елочку и поставив ее в правильном месте. А поможет нам в этом эксперт по Фен-Шуй и мастер астропрогнозов Наталия Явон.

Наталия Явон
Наталия Явон / Фото: пресс-служба

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Активация энергии по Фэн Шуй – чем это поможет?

Активация по Фэн Шуй – это один из вариантов использования хороших энергий. В преддверии нового года елка, украшенная световыми гирляндами, достаточно сильный активатор. Так, что же нужно сделать?

Найти места в вашем доме, где совпадают хорошие годовые и месячные энергии. А чтобы получить пользу от этих мест, мы их "пробуждаем" специальными предметами. Здесь Наталия предлагает использовать елку с огоньками или световые гирлянды.

Сейчас лучшие места в доме для размещения ели и световых гирлянд – это юг и юго-запад; также хорошо размещать их на западе, но только до 5 января. Потом световые гирлянды оттуда лучше убрать.

В этом году лучшие места в доме для размещения ели и световых гирлянд – это юг и юго-запад
В этом году лучшие места в доме для размещения ели и световых гирлянд – это юг и юго-запад / Фото: freepik.com


Активация этих мест даст ускорение в делах, поможет в продвижении по карьере, улучшит финансовые возможности и состояние здоровья!

Энергии января будут дублировать энергии года: чтобы избежать торможения и застоя в делах, и не только в них, дополнительная помощь в виде елочки, поставленной в хорошем месте – как раз кстати!

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Итак, где лучше поставить елку?

В зависимости от ваших запросов следует выбрать место расположения елки и гирлянд:

  • Если вы – в поиске романтичных отношений, то с 5 января по 4 февраля обязательно зажигайте огоньки в восточной комнате. И конечно же, стоит побольше общаться "вживую".
  • Активации энергий на востоке увеличат не только вашу привлекательность, но и популярность. Это хорошо для работы, а еще такие активации поддержат людей творческих профессий и студентов.
  • Если вы хотите направить энергии на поддержание здоровья, то разместите елку или гирлянды на южной стороне вашего жилья.

А когда лучше "зажигать" елку, есть специальные даты?

Для установки елки и включения гирлянд также имеет значение дата и время, вот несколько подходящих:

в западной комнате – 16 декабря с 17.00 до 19.00. Не подходит тем, кто родился в год Дракона

в южной комнате – 23 декабря с 13.00 до 15.00. Не подходит тем, кто родился в год Свиньи.

в юго-западной комнате – 26 декабря с 17.00 до 19.00. Не подходит тем, кто родился в год Тигра.

Время указано киевское, веселых праздников!

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Также мы писали, как пережить грядущий Новый год без стресса.

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