Как нарядить и где поставить елку по Фэн Шуй 2022 – активируем здоровье и успех в Новом году

Энергии в вашем доме могут быть как хорошие, так и плохие. Поэтому плохие стараемся не беспокоить, а хорошие энергии можно найти и использовать, нарядив новогоднюю елочку и поставив ее в правильном месте. А поможет нам в этом эксперт по Фен-Шуй и мастер астропрогнозов Наталия Явон.
Активация энергии по Фэн Шуй – чем это поможет?
Активация по Фэн Шуй – это один из вариантов использования хороших энергий. В преддверии нового года елка, украшенная световыми гирляндами, достаточно сильный активатор. Так, что же нужно сделать?
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Найти места в вашем доме, где совпадают хорошие годовые и месячные энергии. А чтобы получить пользу от этих мест, мы их "пробуждаем" специальными предметами. Здесь Наталия предлагает использовать елку с огоньками или световые гирлянды.
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Сейчас лучшие места в доме для размещения ели и световых гирлянд – это юг и юго-запад; также хорошо размещать их на западе, но только до 5 января. Потом световые гирлянды оттуда лучше убрать.
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Активация этих мест даст ускорение в делах, поможет в продвижении по карьере, улучшит финансовые возможности и состояние здоровья!
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Энергии января будут дублировать энергии года: чтобы избежать торможения и застоя в делах, и не только в них, дополнительная помощь в виде елочки, поставленной в хорошем месте – как раз кстати!
Итак, где лучше поставить елку?
В зависимости от ваших запросов следует выбрать место расположения елки и гирлянд:
- Если вы – в поиске романтичных отношений, то с 5 января по 4 февраля обязательно зажигайте огоньки в восточной комнате. И конечно же, стоит побольше общаться "вживую".
- Активации энергий на востоке увеличат не только вашу привлекательность, но и популярность. Это хорошо для работы, а еще такие активации поддержат людей творческих профессий и студентов.
- Если вы хотите направить энергии на поддержание здоровья, то разместите елку или гирлянды на южной стороне вашего жилья.
А когда лучше "зажигать" елку, есть специальные даты?
Для установки елки и включения гирлянд также имеет значение дата и время, вот несколько подходящих:
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в западной комнате – 16 декабря с 17.00 до 19.00. Не подходит тем, кто родился в год Дракона
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в южной комнате – 23 декабря с 13.00 до 15.00. Не подходит тем, кто родился в год Свиньи.
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в юго-западной комнате – 26 декабря с 17.00 до 19.00. Не подходит тем, кто родился в год Тигра.
Время указано киевское, веселых праздников!
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