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Подарунки на Миколая – чим замінити солодощі, щоб з користю для здоров'я

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
17 грудня, 09:00
В закладинки
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На свята ми об'їдаємося цукерками, "дістається" і однорічним малюкам, хоча до 2-х років цукор давати не варто. Чи є корисна альтернатива солодкому – у матеріалі
Подарунки на Миколая – переважно солодощі, їх можна з користю для здоров'я замінити пастилою або фруктами
Подарунки на Миколая – переважно солодощі, їх можна з користю для здоров'я замінити пастилою або фруктами / Фото: Колаж: Сьогодні

Попереду – майже 3 тижні новорічних свят, після яких ми помічаємо зайві кіло, а у дітей "раптово" починають хворіти зуби . Адже в ці дні ми дозволяємо дітям безконтрольно їсти солодощі: чому так не варто робити та чим замінити цукерки та печиво у подарунках – розповіли в Центрі громадського здоров'я МОЗ.

Чому дітям не можна солодке

Солодощі – найпоширеніша причина розвитку карієсу зубів. Крім того, що діти у свята їдять багато солодощів, вони забувають (іноді й не хочуть зовсім) чистити зуби, адже батьки зайняті підготовкою до Нового року і їм буває не до чищення дитячих зубів.

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Солодощі – найпоширеніша причина розвитку карієсу зубів у дітей
Солодощі – найпоширеніша причина розвитку карієсу зубів у дітей / Фото: unsplash.com

Серед продуктів, що асоціюються у нас зі здоровим харчуванням, часто чимало таких, що містять цукор. Це йогурти, соки в пакетах, солодкі сирки.

Тому звертайте увагу на раціон дитини завжди, не варто робити поступки, виправдавши все святами. І постарайтеся знизити "вільний" цукор у раціоні – тобто менше кладіть його в чай, каву і т.д.

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Бо саме тому ми найчастіше набираємо вагу. Також цукор сприяє порушенню обмінних процесів, розвитку діабету, захворювань серця та судин.

Чим замінити солодощі дитині?

Малюкам до 2-х років американська кардіологічна асоціація взагалі не рекомендує давати цукор, а дітям від 2-х років та підліткам до 18-ти років щодня можна вживати не більше 25 г цукру .

Якщо все ж таки даруватимете дитині солодощі, вибирайте з мінімальним вмістом цукру
Якщо все ж таки даруватимете дитині солодощі, вибирайте з мінімальним вмістом цукру / Фото: freepik.com

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Якщо все-таки даруватимете солодощі або пригощатимете дитину за святковим столом, то переконайтеся, що в них міститься невеликий відсоток цукру, так:

  • шоколад можна замінити пастилою з натурального соку, без вмісту цукру
  • цукрові льодяники можна замінити сухофруктами, але не "обваленими" у цукрі
  • замість солодкогї газівки чи пакету соку краще зварити узвар, ягідний морс чи фруктово-ягідний чай
  • по можливості уникайте покупок пончиків, пиріжків, вафель та іншої обробленої, смаженої випічки та продуктів.

Краще порадуйте дітей фруктами – свіжими яблуками, мандаринами, хурмою або замороженими у соку, консервованими фруктами.

Також ми писали, як збалансувати раціон .

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Світлана Євсєєва
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