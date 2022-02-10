Как варить гречку с пользой – лайфхаки, о которых вы не знали

Варить гречку вовсе не обязательно, намного полезнее ее "томить" в кефире. Чем полезна гречка, как ее правильно готовить и какой сорт лучше не брать – в статье

Варить гречку в кастрюле вовсе необязательно; современные лайфхаки - это запаривать крупу на ночь / Фото: freepik.com, unsplash.com

Как варить гречку – в кастрюле, мультиварке и вообще, действительно ли эта крупа так полезна для здоровья? В чем польза гречневой крупы и как приучить себя есть каши – разбираемся с экспертами.

Чем полезна гречка и когда ее лучше есть?

Как отмечает диетолог, врач спортивной медицины и аллерголог, основатель "Диет-центра здорового питания доктора Куща" Александр Кущ, гречневая крупа содержит множество полезных для здоровья микроэлементов. Например, клетчатку, кальций, калий, витамины группы В, аминокислоты, магний, особенно богата гречка железом.

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Но несмотря на то, что гречку считают диетическим продуктом, она довольно калорийна: по количеству калорий гречка превосходит картофель! Поэтому если вы считаете калории, или активно худеете в данный момент, то обращайте внимание на гликемический индекс продуктов, это способность углеводов поднимать уровень сахара в крови. А крупы, в том числе и гречневая – это углеводы.

Но в целом каши полезны не только для здорового питания, но и для похудения, и гречку тоже можно разумно использовать для этой цели. Как отмечает диетолог Олеся Добрянская отмечает, что крупы, в том числе и гречка, хороши тем, что высвобождение глюкозы из них происходит медленно.

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Гречку и другие каши можно есть не только на завтрак, но и на ужин: то, что при похудении вечером нельзя есть каши – миф / Фото: freepik.com

Поэтому на кашах мы меньше набираем вес, ведь если вы едите медленные углеводы – то есть каши, то и процесс отложения жира замедляется. Также в крупах есть клетчатка, без которой наш кишечник не будет хорошо работать. Это тоже важный момент как для здоровья в целом, так и для похудения.

Гречку и другие каши можно есть не только на завтрак, но и на ужин: то, что при похудении вечером нельзя есть каши – миф. Только гречка должна занимать четверть вашей тарелки, еще четверть – основной продукт (мясо, рыба, птица), а половину тарелки отдайте овощам или салату. Но чтобы от гречневой каши был максимум пользы, ее важно правильно приготовить.

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Как готовить гречку – варить или запаривать?

Гречку, как и другие каши, полезнее не варить, а "томить", тогда полезные вещества сохранятся. Самый полезный способ, подчеркивает Александр Кущ – готовить гречку с кефиром или йогуртом (заливаем гречневую крупу кефиром и оставляем на ночь).

Можно готовить гречку на воде – это самый диетический вариант, а вот любая каша с медом или маслом способствует набору лишнего веса. Поэтому если следите за фигурой, то лучше готовить каши на воде, без соли, можно со специями.

Вечером промываем крупу, засыпаем в кастрюлю или мультиварку, а утром включаем и варим около 15 минут / Фото: unsplash.com

Олеся Добрянская советует лайф-хак: чтобы тратить на приготовление гречки (и любой другой каши) меньше времени, просто выберите самый удобный для вас способ: можно варить гречку в мультиварке, а можно в кастрюле. Или вообще запаривать в термосе, даже литровой банке на ночь, главное это делать:

вечером промываем крупу, засыпаем в кастрюлю или мультиварку

заливаем водой в пропорции ½ и оставляем на ночь.

утром вы увидите, как гречка набухла: включите мультиварку или поставьте кастрюлю на огонь на 15 минут.

Полезнее та крупа, где указано более длительное время приготовления: значит, такая крупа меньше переработана. Поэтому лучше брать цельную гречку, а не крупу "в мешочках", время приготовления которой указано 5 минут. Сорт гречки "ядрица" противопоказан при воспалительных процессах в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ), поскольку очень жесткие частицы крупы могут травмировать слизистую кишечника.

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