Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 💊 Допинговый скандал с РФ 📲 Смартфоны для пенсионеров 📈 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua

Мотивация жить

Стиль Зеленской

Love Is...

Women's power

25 лет UFW

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Как варить гречку с пользой – лайфхаки, о которых вы не знали

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
10 февраля, 16:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Варить гречку вовсе не обязательно, намного полезнее ее "томить" в кефире. Чем полезна гречка, как ее правильно готовить и какой сорт лучше не брать – в статье
Варить гречку в кастрюле вовсе необязательно; современные лайфхаки - это запаривать крупу на ночь
Варить гречку в кастрюле вовсе необязательно; современные лайфхаки - это запаривать крупу на ночь / Фото: freepik.com, unsplash.com

Как варить гречку – в кастрюле, мультиварке и вообще, действительно ли эта крупа так полезна для здоровья? В чем польза гречневой крупы и как приучить себя есть каши – разбираемся с экспертами.

Чем полезна гречка и когда ее лучше есть?

Как отмечает диетолог, врач спортивной медицины и аллерголог, основатель "Диет-центра здорового питания доктора Куща" Александр Кущ, гречневая крупа содержит множество полезных для здоровья микроэлементов. Например, клетчатку, кальций, калий, витамины группы В, аминокислоты, магний, особенно богата гречка железом.

Реклама

Но несмотря на то, что гречку считают диетическим продуктом, она довольно калорийна: по количеству калорий гречка превосходит картофель! Поэтому если вы считаете калории, или активно худеете в данный момент, то обращайте внимание на гликемический индекс продуктов, это способность углеводов поднимать уровень сахара в крови. А крупы, в том числе и гречневая – это углеводы.

Но в целом каши полезны не только для здорового питания, но и для похудения, и гречку тоже можно разумно использовать для этой цели. Как отмечает диетолог Олеся Добрянская отмечает, что крупы, в том числе и гречка, хороши тем, что высвобождение глюкозы из них происходит медленно.

Реклама

Гречку и другие каши можно есть не только на завтрак, но и на ужин: то, что при похудении вечером нельзя есть каши – миф
Гречку и другие каши можно есть не только на завтрак, но и на ужин: то, что при похудении вечером нельзя есть каши – миф / Фото: freepik.com

Поэтому на кашах мы меньше набираем вес, ведь если вы едите медленные углеводы – то есть каши, то и процесс отложения жира замедляется. Также в крупах есть клетчатка, без которой наш кишечник не будет хорошо работать. Это тоже важный момент как для здоровья в целом, так и для похудения.

Гречку и другие каши можно есть не только на завтрак, но и на ужин: то, что при похудении вечером нельзя есть каши – миф. Только гречка должна занимать четверть вашей тарелки, еще четверть – основной продукт (мясо, рыба, птица), а половину тарелки отдайте овощам или салату. Но чтобы от гречневой каши был максимум пользы, ее важно правильно приготовить.

Реклама

Как готовить гречку – варить или запаривать?

Гречку, как и другие каши, полезнее не варить, а "томить", тогда полезные вещества сохранятся. Самый полезный способ, подчеркивает Александр Кущ – готовить гречку с кефиром или йогуртом (заливаем гречневую крупу кефиром и оставляем на ночь).

Можно готовить гречку на воде – это самый диетический вариант, а вот любая каша с медом или маслом способствует набору лишнего веса. Поэтому если следите за фигурой, то лучше готовить каши на воде, без соли, можно со специями.

Вечером промываем крупу, засыпаем в кастрюлю или мультиварку, а утром включаем и варим около 15 минут
Вечером промываем крупу, засыпаем в кастрюлю или мультиварку, а утром включаем и варим около 15 минут / Фото: unsplash.com

Олеся Добрянская советует лайф-хак: чтобы тратить на приготовление гречки (и любой другой каши) меньше времени, просто выберите самый удобный для вас способ: можно варить гречку в мультиварке, а можно в кастрюле. Или вообще запаривать в термосе, даже литровой банке на ночь, главное это делать:

  • вечером промываем крупу, засыпаем в кастрюлю или мультиварку
  • заливаем водой в пропорции ½ и оставляем на ночь.
  • утром вы увидите, как гречка набухла: включите мультиварку или поставьте кастрюлю на огонь на 15 минут.

Полезнее та крупа, где указано более длительное время приготовления: значит, такая крупа меньше переработана. Поэтому лучше брать цельную гречку, а не крупу "в мешочках", время приготовления которой указано 5 минут. Сорт гречки "ядрица" противопоказан при воспалительных процессах в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ), поскольку очень жесткие частицы крупы могут травмировать слизистую кишечника.

Также читайте: "Сахар во фруктах – как не поправиться от бананов и ягод", "Почему овощи и фрукты нужно есть каждый день".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Just do it
Полезный совет на сегодня
Куда поехать на День влюбленных
Узнать!
Женские истории
Невероятные победы над болезнью
Не сдавайся!
Doodle Сегодня
10 февраля. Эрнё Рубик. 42 года назад в Нью-Йорке на Международной выставке игрушек произвело фурор изобретение венгерского дизайнера - головоломка, впоследствии получившая название Кубик Рубика…
История дня - за минуту
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Узнать!
Ukrainian Fashion Week
25 лет моды в Украине
Новый сезон
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Афиша
Концерты февраля
Посетить
Нестандартная красота
Поддерживаете икону бодипозитива - Лиззо?
Другие модели plus size
Здорово
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
7 — 13 февраля
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять