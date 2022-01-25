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ИМТ – как рассчитать и что делать при избыточном весе

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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25 января, 15:40
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Индекс массы тела (ИМТ) и вес – разные показатели, которые важно учитывать для оценки рисков развития заболеваний. При высоком ИМТ следует начать худеть
Рассчитать индекс массы тело можно по формуле, а при избыточном весе стоит начать худеть
Рассчитать индекс массы тело можно по формуле, а при избыточном весе стоит начать худеть / Фото: Коллаж: Сегодня

Человек для окружающих может казаться излишне полным или худым, но реально определить, в норме ваш вес или нет, поможет ИМТ. Зачем знать свой индекс массы тела и что делать, если он выше нормы, – помогли разобраться в Центре общественного здоровья МОЗ.

Как рассчитать индекса массы тела – формула

ИМТ – это оптимальный показатель для оценки размеров тела (веса и роста) и рисков в плане развития множества заболеваний – для нашего здоровья это важно.

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Точно понять, избыточен ли вес или он в рамках нормы, поможет как раз ИМТ
Точно понять, избыточен ли вес или он в рамках нормы, поможет как раз ИМТ / Фото: Depositphotos

Чаще всего именно избыточный вес и ожирение значительно увеличивают риск развития многих неинфекционных заболеваний, среди них: рак, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет 2 типа и другие заболевания. А точно понять, избыточен ли вес или он в рамках нормы, поможет как раз ИМТ.

Есть простая формула, которая поможет определить этот показатель: ИМТ = вес (в кг) разделить на ваш рост (в м) в квадрате. То есть, например, при весе 62 кг и росте 175 см ИМТ будет равен 20,2 – это в пределах нормы.

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Как интерпретировать результаты ИМТ:

  • < 18,5 – недостаточный вес
  • 18,5–24,9 – нормальный вес.

ВОЗ определяет "избыточный вес" или "ожирение" у взрослых в том случае, если ИМТ больше или = 25 (избыточный вес); если же ИМТ больше или = 30 — это уже ожирение.

Как нормализовать свой вес и похудеть

В первую очередь важно ограничить употребление обработанных продуктов, содержащих соль, сахар, жиры. Откажитесь от сладких калорийных напитков.

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Чтобы начать худеть, важно ограничить употребление обработанных продуктов, содержащих соль, сахар, жиры
Чтобы начать худеть, важно ограничить употребление обработанных продуктов, содержащих соль, сахар, жиры / Фото: freepik.com

Уменьшите размер порции пищи, одновременно увеличьте долю растительных продуктов – овощей, бобовых, цельных злаков и фруктов.

Ежедневно занимайтесь физической активностью умеренной интенсивности в течение 45-60 минут в день. А также соблюдайте полноценный режим питания с обязательным ежедневным завтраком.

Достаточно спите ночью, минимум восемь часов. Регулярно контролируйте свой вес и окружность талии, по крайней мере, один раз в неделю.

Если вам не удается самостоятельно похудеть, обратитесь к своему семейному врачу или диетологу!

Читайте также: "Кому нельзя есть яйца и как их правильно употреблять".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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