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Первая помощь при травмах глаз – что делать при ранении или ушибе

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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6 июня, 15:15
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Если вас или кого-то ранило в глаз осколком, произошла другая травма глаза, важно не навредить, оказывая помощь самостоятельно. Как правильно это сделать – в статье
Первая помощь при травмах глаз зависит от вида травмы, при ранении или ушибе она разная
Первая помощь при травмах глаз зависит от вида травмы, при ранении или ушибе она разная / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Большинство глазных травм возникают из-за взрывов и их последствий, когда обломки разных видов оружия могут попасть в глаза. Повреждения глаз может вызвать удар взрывной волны, тогда травмируется задняя часть глаза. Как оказать первую помощь при травмах и ранениях глаз – рассказали в МОЗ Украины.

Доврачебную помощь нужно оказывать в зависимости от вида травмы глаза
Доврачебную помощь нужно оказывать в зависимости от вида травмы глаза / Фото: freepik.com

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К сожалению, с момента нападения Росси на Украину количество травм глаз значительно возросло. Доврачебную помощь нужно оказывать в зависимости от вида травмы глаза. Так, если ранение глаза осколочное, обязательно:

  • по возможности найдите безопасное место или укрытие
  • не пытайтесь самостоятельно удалить посторонние предметы, не тритесь и не прикасайтесь к глазу
  • не промывайте глаз водой. Если же это будет необходимо, то используйте для этого чистую воду
  • не наносите на глаз мази или другие средства
  • обратитесь за медицинской помощью при первой же возможности.

Если получили прокол или порез глаза:

  • сделайте и осторожно наложите на травмированный глаз защитный щиток. При его отсутствии можно использовать, например, дно бумажного стаканчика – это предотвратит давление на глаз.
  • осторожно зафиксируйте щиток, не прижимая его к глазу
  • не принимайте аспирин, ибупрофен или другие нестероидные противовоспалительные препараты, ведь они разжижают кровь и могут усилить кровотечение
  • обратитесь за медицинской помощью.

В том случае, когда в глаз попало какое-либо химическое вещество, нужно:

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  1. немедленно промыть глаз большим количеством чистой воды. По возможности делайте это в перчатках, следите, чтобы не запачкать незараженный глаз;
  2. обратиться за медицинской помощью.

Помните, правильно и вовремя оказанная медицинская помощь снизит тяжелые последствия травм глаза и спасет зрение.

Также мы писали, как оказать первую помощь при отравлении азотом, 5 шагов.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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