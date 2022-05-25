Шрамы и рубцы после обстрелов – где бесплатно получить медпомощь пострадавшим от войны

Осколки от взрывчатки и вражеские обстрелы оставляют шрамы не только на душе: множество украинцев нуждаются в восстановлении кожи. Где получить помощь – в статье

Убрать шрамы и рубцы после обстрелов и получить медпомощь пострадавшим от войны бесплатно можно в Киеве / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Спасаясь от войны с Россией, украинцы попадали под обстрелы, становились невольными заложниками в подвалах и бомбоубежищах. Сотни людей были ранены, их кожа на теле и лице иссечена шрамами от обломков после вражеских обстрелов. Лечение рубцов и восстановление кожи бесплатно для таких пострадавших взяли на себя специалисты столичной клиники Averina Clinic: акция бессрочная.

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В клинику обращаются люди с травматическими осколочными повреждениями и ожогами кожи. Чаще всего пострадало лицо, но также травмируются и участки тела: область декольте, рук. Специалисты клиники не берутся за свежие повреждения и острый период заживления травм, здесь должны оказывать помощь хирурги и камбустиологи (специалисты, что лечат ожоговые поражения кожи и тканей).

К нам попадают пациенты с травмами в состоянии исходных рубцовых изменений. То есть через 4-8 недель после травмы, – комментирует руководитель клиники, врач высшей категории, дерматовенеролог и косметолог Владлена Аверина,- В зависимости от вида обломков – пластик, металл – мы выбираем метод извлечения из кожи: механический, лазерный или радиоволновый.

Также в арсенале клиники – инъекционные методы работы с рубцами. Специалисты выбирают методы лечения индивидуально под каждого пациента, то есть в зависимости от степени повреждения кожи и типа рубцовой ткани. Отсюда и стратегия лечения, что применять – инъекции или лазер.

Пациентка Averina Clinic, попавшая под обстрел рашистов во время эвакуации из Чергнгова: фото внизу справа – после почти трехмесячного лечения / Фото: пресс-служба

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Лазерное и радиоволновое лечение и плазмотерапию сейчас в клинике проводят бесплатно, это бессрочная акция Averina Clinic.

У нас есть собственный немецкий лазер Aslepion MCL 31, на котором производим манипуляции в любом необходимом пациенте количестве. Что касается инъекционных процедур: пока есть запас препаратов, которые мы тоже предоставляем бесплатно, – подытожила доктор Аверина.

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