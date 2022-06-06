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Перша допомога при травмах очей – що робити при пораненні чи забитті

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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6 червня, 15:15
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Якщо вас чи когось поранило в око уламком, сталася інша травма ока, важливо не нашкодити, допомагаючи самостійно. Як правильно це зробити – у статті
Перша допомога при травмах очей залежить від виду травми, при пораненні чи забитті вона різна
Перша допомога при травмах очей залежить від виду травми, при пораненні чи забитті вона різна / Фото: Колаж: Сьогодні,

Більшість очних травм виникають через вибухі та їх наслідки, коли уламки різних видів зброї можуть потрапити в очі. Ушкодження очей може спричинити удар вибухової хвилі, тоді травмується задня частина ока. Як надати першу допомогу при травмах та пораненнях очей – розповіли в МОЗ України

Долікарську допомогу потрібно надавати залежно від виду травми ока
Долікарську допомогу потрібно надавати залежно від виду травми ока

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На жаль, з моменту нападу Россі на Україну кількість травм очей значно зросла. Допоміжну допомогу потрібно надавати в залежності від виду травми ока. Так, якщо поранення ока уламком, обов'язково :

  • по можливості знайдіть безпечне місце або укриття
  • не намагайтеся самостійно видалити сторонні предмети, не тріть і не торкайтеся ока
  • не промивайте око водою. Якщо ж це буде необхідно, використовуйте для цього чисту воду
  • не наносите на око мазі чи інші засоби
  • зверніться за медичною допомогою за першої ж нагоди.

Якщо отримали прокол або поріз ока:

  • зробіть та обережно накладіть на травмоване око захисний щиток. За його відсутності можна використовувати, наприклад, дно паперової склянки – це запобігає тиску на око.
  • обережно зафіксуйте щиток, не притискаючи його до ока
  • не приймайте аспірин, ібупрофен або інші нестероїдні протизапальні препарати, адже вони розріджують кров і можуть посилити кровотечу
  • зверніться за медичною допомогою.

У тому випадку, коли в око потрапила якась хімічна речовина, потрібно:

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  1. негайно промити око великою кількістю чистої води. По можливості робіть це в рукавичках, стежте, щоб не забруднити незаражене око;
  2. звернутися по медичну допомогу.

Пам'ятайте, правильно та вчасно надано медичну допомогу знизить тяжкі наслідки травм очі та врятує зір.

Також ми писали, як надати першу допомогу при отруєнні азотом, 5 кроків.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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