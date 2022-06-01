Химическая атака – как оказать первую помощь при отравлении азотом, 5 шагов

Отравление оксидами азота может произойти из-за химатаки или аварии на химическом предприятии, также высок риск отравления хлором и аммиаком. Что делать – в статье

Чтобы оказать первую помощь при отравлении азотом, промойте водой глаза и кожу, а при химической атаке используйте противогаз или повязки / Фото: freepik.com, ochkov.net

Ракетные обстрелы рашистами химических предприятий могут привести к отравлению азотом и другими химическими соединениями. Как оказать первую помощь при химической атаке и отравлении токсичными веществами – рассказали в МОЗ Украины.

Если произошла авария на химическом предприятии или его обстрел, как можно скорее нужно:

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закрыть все отверстия, через которые могут проникнуть токсичные вещества – двери, окна, вытяжки, вентиляционные системы, дымоходы

все трещины и щели в оконных рамках заклеить скотчем

включить трансляцию медиа, – радио или ТВ для получения инструкций к действию

сообщить по возможности всем близким об угрозе здоровью и быть готовым к возможной эвакуации

выключит все бытовые приборы, перекрыть газ, воду.

Если придется эвакуироваться, то не забудьте аптечку и лекарства первой необходимости. Одежду выбирайте такую, чтобы максимально закрывала кожу.

При атаке хлором смочите повязку водой, а еще лучше – 2-5% раствором пищевой соды при поражении аммиаком – уксусной или лимонной кислотой / Фото: ТРК Донбасс онлайн

Если есть противогаз – надевайте, или сделайте ватно-марлевые повязки. При атаке хлором их следует смочить водой, а еще лучше – 2-5% раствором пищевой соды. При поражении аммиаком – уксусной или лимонной кислотой.

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Первая помощь при отравлении оксидами азота / Фото: moz.gov.ua

На улицу идите по лестнице, выйдя на открытое пространство – не не бегите, не прикасайтесь ни к чему, не наступайте в лужи. Ничего не ешьте и не пейте. Как можно скорее важно покинуть зону поражения, двигайтесь поперек потока воздуха или ветра.

При отравлении оксидами азота нужно:

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Скорее вынести пострадавшего на свежий воздух Смывать водой с кожи азотную кислоту не менее 15 минут Снять загрязненную одежду, надеть чистую Промывать глаза чистой водой не менее 15 минут Давать пить воды как можно больше.

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