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Химическая атака – как оказать первую помощь при отравлении азотом, 5 шагов

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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1 июня, 07:00
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Отравление оксидами азота может произойти из-за химатаки или аварии на химическом предприятии, также высок риск отравления хлором и аммиаком. Что делать – в статье
Чтобы оказать первую помощь при отравлении азотом, промойте водой глаза и кожу, а при химической атаке используйте противогаз или повязки
Чтобы оказать первую помощь при отравлении азотом, промойте водой глаза и кожу, а при химической атаке используйте противогаз или повязки / Фото: freepik.com, ochkov.net

Ракетные обстрелы рашистами химических предприятий могут привести к отравлению азотом и другими химическими соединениями. Как оказать первую помощь при химической атаке и отравлении токсичными веществами – рассказали в МОЗ Украины.

Если произошла авария на химическом предприятии или его обстрел, как можно скорее нужно:

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  • закрыть все отверстия, через которые могут проникнуть токсичные вещества – двери, окна, вытяжки, вентиляционные системы, дымоходы
  • все трещины и щели в оконных рамках заклеить скотчем
  • включить трансляцию медиа, – радио или ТВ для получения инструкций к действию
  • сообщить по возможности всем близким об угрозе здоровью и быть готовым к возможной эвакуации
  • выключит все бытовые приборы, перекрыть газ, воду.

Если придется эвакуироваться, то не забудьте аптечку и лекарства первой необходимости. Одежду выбирайте такую, чтобы максимально закрывала кожу.

При атаке хлором смочите повязку водой, а еще лучше – 2-5% раствором пищевой соды при поражении аммиаком – уксусной или лимонной кислотой
При атаке хлором смочите повязку водой, а еще лучше – 2-5% раствором пищевой соды при поражении аммиаком – уксусной или лимонной кислотой / Фото: ТРК Донбасс онлайн

Если есть противогаз – надевайте, или сделайте ватно-марлевые повязки. При атаке хлором их следует смочить водой, а еще лучше – 2-5% раствором пищевой соды. При поражении аммиаком – уксусной или лимонной кислотой.

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Первая помощь при отравлении оксидами азота
Первая помощь при отравлении оксидами азота / Фото: moz.gov.ua

На улицу идите по лестнице, выйдя на открытое пространство – не не бегите, не прикасайтесь ни к чему, не наступайте в лужи. Ничего не ешьте и не пейте. Как можно скорее важно покинуть зону поражения, двигайтесь поперек потока воздуха или ветра.

При отравлении оксидами азота нужно:

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  1. Скорее вынести пострадавшего на свежий воздух
  2. Смывать водой с кожи азотную кислоту не менее 15 минут
  3. Снять загрязненную одежду, надеть чистую
  4. Промывать глаза чистой водой не менее 15 минут
  5. Давать пить воды как можно больше.

Также мы писали, что делать, если атакуют слезоточивым газом или перцовкой.

Узнайте как помочь человеку с контузией – признаки и первая помощь при снарядном шоке.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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