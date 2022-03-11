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Ушиб или вывих – как понять и оказать помощь в военных условиях

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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11 марта, 14:25
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При ушибе приложите к синяку холод, но не на голое тело, а вывих нужно зафиксировать и ни в ком случае самому не вправлять. Больше информации – в статье
При ушибе, если есть рана, нужно ее обработать, а вправление вывиха должен делать только врач
При ушибе, если есть рана, нужно ее обработать, а вправление вывиха должен делать только врач / Фото: istockphoto.com

Из-за нападения России и обстрелов мирного населения люди получают травмы, также тысячи украинцев вынуждены уезжать из своих домов, бежать прятаться в убежищах, получая ушибы и вывихи. Как оказать первую помощь при ушибе и вывихе – рассказали в центре общественного здоровья МОЗ.

Синяки и ушибы – как оказать помощь

Сегодня как никогда важно знать основные правила первой домедицинской помощи, в частности, при травмировании. Действовать нужно быстро и грамотно, поэтому приводим вам основные правила помощи при ушибах и вывихах.

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При ушибе нужно приложить к травмированному месту что-нибудь холодное; обработать место дезинфицирующим средством и наложить повязку, если есть царапины
При ушибе нужно приложить к травмированному месту что-нибудь холодное; обработать место дезинфицирующим средством и наложить повязку, если есть царапины / Фото: freepik.com

Ушиб (синяк, если есть кровоизлияние – гематома) — это травма кожного покрова без нарушения его целостности. Ее можно получить при падении, ударах тупым предметом, действии ударной волны при взрывах снарядов, мин, авиабомб. Травмированное место становится набухшим и вскоре появляется синяк или гематома.

Действия при ушибе:

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  • обеспечить поврежденный участок тела покой;
  • наложить на место травмы тугую повязку и поднять пораженный участок тела;
  • приложить к травмированному месту что-нибудь холодное;
  • обработать место травмирования дезинфицирующим средством место убоя, если на нем есть царапины;
  • при ушибах внутренних органов сразу обращайтесь к врачу.

Что делать при вывихе руки или ноги – первая помощь

Вывих – это смещение суставных концов костей. Он может сопровождаться разрывом суставной капсулы. Чаще вывихи бывают в плечевом суставе, в суставах нижней челюсти и пальцах рук.

Признаки вывиха:

  • боль в конечности;
  • деформация участка сустава
  • отсутствие активных и невозможность сделать пассивное движение в суставе
  • конечность зафиксирована в неестественном положении;
  • изменение длины конечности.

Первая помощь при вывихе:

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  • чтобы уменьшить боль, можно использовать обезболивающее
  • приложить холод к поврежденному суставу
  • зафиксировать поврежденную конечность в том положении, которое она приобрела уже после травмы.
  • Если пострадала нога – обездвижить ее с помощью шин или подручных средств. Если пострадала рука – "подвесить" ее на косынке или шарфе..

Ни в коем случае не вправляйте вывихнутую конечность. Это может сделать только человек с медицинским образованием!

Также в военное время важно уметь остановит кровотечение, читайте "Как наложить жгут и остановить кровотечение – видеоинструкция".

Если же вы живете с большим количеством людей рядом, берегитесь от простуды, читайте "Как не заболеть ОРВИ, ковидом или простудой – рекомендации для переселенцев".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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