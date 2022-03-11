Ушиб или вывих – как понять и оказать помощь в военных условиях

Из-за нападения России и обстрелов мирного населения люди получают травмы, также тысячи украинцев вынуждены уезжать из своих домов, бежать прятаться в убежищах, получая ушибы и вывихи. Как оказать первую помощь при ушибе и вывихе – рассказали в центре общественного здоровья МОЗ.
Синяки и ушибы – как оказать помощь
Сегодня как никогда важно знать основные правила первой домедицинской помощи, в частности, при травмировании. Действовать нужно быстро и грамотно, поэтому приводим вам основные правила помощи при ушибах и вывихах.
Далее по теме
Ушиб (синяк, если есть кровоизлияние – гематома) — это травма кожного покрова без нарушения его целостности. Ее можно получить при падении, ударах тупым предметом, действии ударной волны при взрывах снарядов, мин, авиабомб. Травмированное место становится набухшим и вскоре появляется синяк или гематома.
Действия при ушибе:
- обеспечить поврежденный участок тела покой;
- наложить на место травмы тугую повязку и поднять пораженный участок тела;
- приложить к травмированному месту что-нибудь холодное;
- обработать место травмирования дезинфицирующим средством место убоя, если на нем есть царапины;
- при ушибах внутренних органов сразу обращайтесь к врачу.
Что делать при вывихе руки или ноги – первая помощь
Вывих – это смещение суставных концов костей. Он может сопровождаться разрывом суставной капсулы. Чаще вывихи бывают в плечевом суставе, в суставах нижней челюсти и пальцах рук.
Признаки вывиха:
- боль в конечности;
- деформация участка сустава
- отсутствие активных и невозможность сделать пассивное движение в суставе
- конечность зафиксирована в неестественном положении;
- изменение длины конечности.
Первая помощь при вывихе:
- чтобы уменьшить боль, можно использовать обезболивающее
- приложить холод к поврежденному суставу
- зафиксировать поврежденную конечность в том положении, которое она приобрела уже после травмы.
- Если пострадала нога – обездвижить ее с помощью шин или подручных средств. Если пострадала рука – "подвесить" ее на косынке или шарфе..
Ни в коем случае не вправляйте вывихнутую конечность. Это может сделать только человек с медицинским образованием!
Также в военное время важно уметь остановит кровотечение, читайте "Как наложить жгут и остановить кровотечение – видеоинструкция".
Если же вы живете с большим количеством людей рядом, берегитесь от простуды, читайте "Как не заболеть ОРВИ, ковидом или простудой – рекомендации для переселенцев".