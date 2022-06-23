Осторожно жара и кровяное давление – как правильно мерять, 5 шагов

Летом у людей с гипертонией и слабым сердцем повышается давление, что увеличивает риски развития приступа. Поэтому важно следить за показателями и делать это правильно

Лето и жара способствуют повышению давления, поэтому гипертоникам и людям со слабым сердцем важно уметь правильно его мерять / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Особенно тяжело переносят жару гипертоники и люди с заболеваниями сердца: у них в это время учащается сердцебиение, расширяются периферические сосуды, отекают ноги, возрастает вероятность образования тромбов.

Также следить за показателями своего давления важно людям, которые имеют лишний вес, диабет, курят, употребляют алкоголь, как правильно измерять давление – рассказали в центре общественного здоровья МОЗ.

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Если вы склоны к повышению давления или у вас уже диагностирована гипертония, то важно регулярно измерять свое кровяное давление / Фото: istockphoto.com

Если вы склоны к повышению давления или у вас уже диагностирована гипертония, то важно регулярно измерять свое кровяное давление. И делать это нужно правильно. Напомним, что гипертония — это регулярное повышение артериального давления, болезнь возникает когда кровь чрезмерно давит на стенки артерий изнутри: из-за этого артериальное давление (АД) постоянно превышает норму.

Повышенное давление, это:

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если показатели более 130 мм рт. ст. (систолическое или верхнее АД);

более 80 мм рт. ст. (диастолическое или нижнее АД).

Даже ели у вас есть электронный тонометр, то показатели АД могут быть некорректными, если перед измерением вы были физически активны, выпили напитки с кофеином или покурили и т.д. Поэтому:

За полчаса до измерения АД нужно успокоиться, не заниматься никакой активностью, не пить кофе, энергонапитки и т.д. Примите правильное положение: сядьте ровно, с прямой спиной, обе ноги поставьте на пол. Измеряйте давление на обоих руках, сделайте это 2-3 раза с перерывом в пару минут. Результаты записывайте. Измерять давление лучше всегда в одно и то же время. Тонометр должен быть исправен, если устройство "барахлит" – показатели будут неточными. Поэтому проверяйте также исправность ваших гаджетов.

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