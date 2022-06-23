Обережно спека та кров'яний тиск – як правильно міряти, 5 кроків

Особливо важко переносять спеку гіпертоніки та люди з захворюваннями серця: у них частішає серцебиття, розширюються периферичні судини, набрякають ноги, зростає можливість утворення тромбів.
Також стежити за показниками свого тиску важливо людям, які мають зайву вагу, діабет, курять, вживають алкоголь:тому як правильно вимірювати тиск – розповіли у центрі громадського здоров'я МОЗ.
Якщо ви схили до підвищення тиску або у вас вже діагностовано гіпертонію, то важливо регулярно вимірювати свій кров'яний тиск. І робити це потрібно правильно. Нагадаємо, що гіпертонія – це регулярне підвищення артеріального тиску. Хвороба виникає, коли кров надмірно тисне на стінки артерій зсередини: через це артеріальний тиск (АТ) постійно перевищує норму.
Підвищений тиск , це:
- якщо показники понад 130 мм рт. ст. (систолічний або верхній артеріальний тиск);
- понад 80 мм рт. ст. (діастолічний або нижній АТ).
Навіть якщо у вас є електронний тонометр, то показники АТ можуть бути некоректними, якщо перед вимірюванням ви були фізично активні, випили напої з кофеїном або покурили і т.д. Тому:
- За півгодини до вимірювання АТ потрібно заспокоїтися, не займатися активністю, не пити кави, енергонапоїв тощо.
- Прийміть правильне положення: сядьте рівно, з прямою спиною, обидві ноги поставте на підлогу.
- Вимірюйте тиск на обох руках, зробіть це 2-3 рази з перервою на пару хвилин. Результати записуйте.
- Вимірювати тиск краще завжди в той самий час.
- Тонометр має бути справним, якщо пристрій "барахлить" – показники будуть неточними. Тому перевіряйте справність ваших гаджетів.
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