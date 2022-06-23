Обережно спека та кров'яний тиск – як правильно міряти, 5 кроків

Влітку у людей із гіпертонією та слабким серцем підвищується тиск, що збільшує ризики розвитку нападу. Тому важливо стежити за показниками та робити це правильно

Літо та спека сприяють підвищенню тиску, тому гіпертонікам та людям із слабким серцем важливо вміти правильно його міряти / Фото: Колаж: Сьогодні,

Особливо важко переносять спеку гіпертоніки та люди з захворюваннями серця: у них частішає серцебиття, розширюються периферичні судини, набрякають ноги, зростає можливість утворення тромбів.

Також стежити за показниками свого тиску важливо людям, які мають зайву вагу, діабет, курять, вживають алкоголь:тому як правильно вимірювати тиск – розповіли у центрі громадського здоров'я МОЗ.

Реклама

Якщо ви схили до підвищення тиску або у вас вже діагностовано гіпертонію, то важливо регулярно вимірювати свій кров'яний тиск

Якщо ви схили до підвищення тиску або у вас вже діагностовано гіпертонію, то важливо регулярно вимірювати свій кров'яний тиск. І робити це потрібно правильно. Нагадаємо, що гіпертонія – це регулярне підвищення артеріального тиску. Хвороба виникає, коли кров надмірно тисне на стінки артерій зсередини: через це артеріальний тиск (АТ) постійно перевищує норму.

Підвищений тиск , це:

Реклама

якщо показники понад 130 мм рт. ст. (систолічний або верхній артеріальний тиск);

понад 80 мм рт. ст. (діастолічний або нижній АТ).

Навіть якщо у вас є електронний тонометр, то показники АТ можуть бути некоректними, якщо перед вимірюванням ви були фізично активні, випили напої з кофеїном або покурили і т.д. Тому:

За півгодини до вимірювання АТ потрібно заспокоїтися, не займатися активністю, не пити кави, енергонапоїв тощо. Прийміть правильне положення: сядьте рівно, з прямою спиною, обидві ноги поставте на підлогу. Вимірюйте тиск на обох руках, зробіть це 2-3 рази з перервою на пару хвилин. Результати записуйте. Вимірювати тиск краще завжди в той самий час. Тонометр має бути справним, якщо пристрій "барахлить" – показники будуть неточними. Тому перевіряйте справність ваших гаджетів.

Також ми писали, як попередити та зупинити гіпертонічний криз у воєнний час.

Ще дізнайтесь, як харчуватися при високому тиску і що робити, щоб не допускати розвитку гіпертонії.