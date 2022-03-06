Скакнуло давление – как предупредить и остановить гипертонический криз в военное время

Стресс, который мы все сейчас испытываем из-зва войны с Россией, может привести к резкому повышению давления – гипертоническому кризу. Что делать – в материале

Предупредить и остановить гипертонический криз в военное время поможет контроль давления и борьба со стрессом / Фото: istockphoto.com

Из-за действий оккупационных войск РФ сотни тысяч украинцев испытывают стресс, который чреват гипертоническим кризом. Особенно внимательно следить за уровнем кровяного давления следует гипертоникам, как – рассказали в Центре общественного здоровья Минздрава.

Как избежать гипертонического криза

На фоне военных событий основной фактор, из-за которого может резко подняться давление и произойти гипертонический криз – это стресс. Однако риски развитии гипертонического криза также повышает курение, алкоголь, вовремя непринятые препараты для контроля уровня АД (артериального давления) (это касается гипертоников).

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Гипертоника следует положитть в свой "тревожный чемоданчик" тонометр, чтобы прибор всегда был под рукой. И контролировать уровень АД / Фото: Pixabay

Поэтому положите в свой "тревожный чемоданчик" тонометр, чтобы прибор всегда был под рукой. И контролируйте уровень АД, это поможет вовремя заметить повышение давления. Также при высокой тревожности и стрессе обратитесь к врачу за коррекцией лечения, это поможет предотвратить значительную дестабилизацию и развитие гипертонического криза.

Реальные средства, помогающие контролировать гипертензию/гипертонию, это:

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контроль АД по утрам

регулярный прием подобранных врачом препаратов от давления

борьба с тревожностью и стрессом

отказ от курения и употребления алкоголя

ограничение употребления пищевой соли до 5 г/сутки

уменьшение употребления насыщенных жиров и переработанного мяса (по возможности).

Что делать при гипертоническом кризе – первая помощь

Это состояние может длиться от пары минут до нескольких часов, и даже дней. Поэтому если помимо повышения давления у вас появилось чувство ужаса, тяжело дышать, головокружение, тахикардия (ускорилось сердцебиение) – принимайте срочно меры! Нужно:

Открыть все окна в помещении, или по возможности попытаться обеспечить достаточное количество кислорода и свежего воздуха. Человеку с гипертоническим кризом принять комфортное, расслабленное положение полусидя. Такая поза нормализует процессы кровообращения и снижает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Принять гипотензивный препарат, который входит в вашу схему лечения АГ. Таблетки нужно положить под язык и держать до тех пор, пока они полностью не растворятся.

Если через полчаса улучшений не отмечается, то можно принять еще раз препарат из списка, но в общем не больше 2-х раз! Также пробуйте постараться нормализовать дыхание, делая медленные, глубокие вдохи и выдохи. При частом сердцебиении рекомендуется принять успокоительное под язык.

Если скакнуло АД, то пробуйте постараться нормализовать дыхание, делая медленные, глубокие вдохи и выдохи. / Фото: istockphoto.com

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Если есть условия, то можно сделать горячий компресс на голени, наложить горчичники на шейно-затылочный участок или горячую ванную для ног. Данная процедура спровоцирует усиленный приток крови к нижним конечностям, это снизит давление в области сердца и снизит риск развития инфаркта.

Через 30 минут нужно снова измерить АД и если оно не снизилось на 10-20 единиц, выпить еще одну таблетку препарата гипотензивного действия. Гипертоникам рекомендуется проводить измерение артериального давления в течение каждые 15 минут, записывая его показатели, а также время приема медикаментозных препаратов. Эта информация пригодится врачам, если придется обратиться за профессиональной медицинской помощью.

Когда вызывать "скорую" при гипертоническом кризе

Если удалось вновь померять АД и оно180 или выше, стабилизировать его собственными силами не удается – вызывайте "скорую", звоните волонтерам, ищите медиков.

Срочно звоните в "скорую", если у человека покраснело лицо, учащенное сердцебиение/брадикардия, головные боли в области затылка, боль в области сердца, тошнота, рвота. Оставайтесь с человеком до прибытия врачей.

Также не занимайтесь самолечение, даже если вы не хотите пить таблетки читайте "Можно ли снизить высокое давление без лекарств".

Если вы не знаете уровень своего АД, то научитесь его правильно измерять, читайте "Почему важно знать свое кровяное давление и как его правильно измерить".