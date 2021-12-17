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Можно ли вакцинироваться от ковида кормящим мамам – ответ доктора Комаровского

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
17 декабря, 07:30
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Евгений Комаровский назвал вакцины, которые наиболее безопасны и для кормящих, и для беременных – это РНМК-препараты. То есть Pfizer или Moderna

"Делать ли мне прививку от ковида, если я – кормящая мама, а малышу всего 3 месяца?" – такие вопросы часто задают популярному педиатру Евгению Комаровскому. Кандидат медицинских наук в очередной раз дал ответ на вопрос о вакцинации кормящих и беременных женщин в программе "Время Голованова" на телеканале "Украина".

НРМК-вакцины безопасны для кормящих беременных, потому что и их негативное влияние на малышей не зафиксировано
НРМК-вакцины безопасны для кормящих беременных, потому что и их негативное влияние на малышей не зафиксировано / Фото: freepik.com

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Как отметил Евгений Комаровский, современная медицина считает, что вакцинация от коронавируса безопасна даже в том случае, когда делают прививку женщинам, которые уже в положении, но еще не знают о своей беременности. И для этого медики используют НРМК-вакцины, потому что и их негативное влияние на плод не зафиксировано.

И кормящим, и беременным целесообразность вакцинации против коронавируса сегодня обоснована, – говорит Евгений Комаровский, – таким женщинам рекомендуется делать прививку РНМК-вакцинами. То есть это Pfizer или Moderna.

Относительно инактивированных вакцин Евгения Комаровского часто спрашивают, содержат ли они дополнительные металлы, например, алюминий.

Алюминий может использоваться в качестве компонента, усиливающего иммунный ответ, и, скорее всего, он может быть в препарате СoronaVac, – сказал доктор Комаровский, – так как алюминий – это компонент, который входит только в традиционные, то есть инактивированные вакцины.

Также мы писали, можно ли детям лечить зубы под наркозом.

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Светлана Евсеева
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