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Доктор Комаровский рассказал, как научить ребенка чистить зубы

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
15 декабря, 07:30
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Чтобы малыш захотел чистить зубы, он должен видеть ежедневный пример от папы и мамы. А уже с 4-х лет можно перестать контролировать ребенка
Научить ребенка чистить зубы легче в процессе ежедневного вечернего купания
Научить ребенка чистить зубы легче в процессе ежедневного вечернего купания / Фото: Коллаж: Сегодня

Не все малыши охотно соглашаются почистить зубы. Иногда нужно устроить целый спектакль, чтобы уговорить ребенка. Доктор Комаровский в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" объяснил простые шаги, которые помогут сделать эту процедуру приятной для детей.

Начинать чистить зубы нужно тогда, когда вы обнаружили первый зуб. В некоторых случаях это можно сделать даже раньше с помощью массажа десен.

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Очень важно, чтобы чистка зубов вошла у ребенка в привычку и воспринималась им как обязательное условие нормальной жизни, – объяснил Евгений Комаровский в программе "Ранок з Україною". – Прежде всего он должен видеть, как папа и мама чистят зубы.

Поэтому врач-педиатр высшей категории советует взять малыша на руки, зайти в ванную комнату и начать чистить себе зубы, чтобы ребенок смотрел на вас. Это важно сделать, потому что дети копируют поведение взрослых.

Я предлагаю вам начать чистить ребенку зубы в процессе ежедневного вечернего купания, – сказал доктор Комаровский в интервью для канала "Украина". – Для этого приобретите щетку- напальчник. Она надевается на палец папы или мамы. Вы можете просто ею водить ребенку по деснам.

Следующая зубная щетка должна появиться уже чуть позже, примерно к годовалому возрасту.

Как правило, первая зубная щетка, которой будет пользоваться малыш, отличается тем, что на ней есть специальное резиновое кольцо-ограничитель. Это кольцо не позволяет засунуть щетку полностью в рот", – объяснил врач-педиатр высшей категории.

По словам Евгения Комаровского, в данном случае не важна даже зубная паста. Главное – сам процесс. То есть ребенок должен понимать, что этим занимаются все.

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Если ребенок видит, как родители ежедневно чистят зубы, то и сам захочет это делать
Если ребенок видит, как родители ежедневно чистят зубы, то и сам захочет это делать / Фото: freepik.com

Ребенок видит, как родители ежедневно чистят зубы, и тогда он воспринимает это как обязательное условие жизни, поэтому оно не будет вызывать у него сопротивление, – объяснил Евгений Комаровский. – Примерно после 3-4 лет можно перестать контролировать данный процесс.

Все свои вопросы касательно здоровья и детей, и взрослых телезрители могут задать на страничке программы "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

Смотрите рубрику "Запитай у Комаровського" на канале "Украина" в программе "Ранок з Україною".

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Также ранее мы писали, можно ли лечить ребенку зубы под наркозом.

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Светлана Евсеева
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