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Можно ли делать прививку при аллергии на анальгетики – ответил доктор Комаровский

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
16 декабря, 07:30
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Популярные анальгетики, которые у нас продают в аптеках, дают больше "побочки", чем вакцины от короновируса. Что опаснее, пояснил Евгений Комаровский

Опасно ли при аллергии на анальгетики, особенно анальгин, делать прививку от ковида, популярный детский врач объяснил в программе "Время Голованова" на телеканале "Украина".

В первую очередь, как отметил Евгений Комаровский, важно знать, если у вас есть аллергия на анальгин, его международное непатентованное название, это метамизол натрия. И помнить, что у вас аллергия на препараты, содержащие этот компонент. Сам метамизол не входит в медицинскую аптечку, то есть его используют далеко не во всех странах, в некоторых анальгин запрещен.

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Некоторые анальгетики имеют гораздо больше "побочек", чем вакцины
Некоторые анальгетики имеют гораздо больше "побочек", чем вакцины / Фото: Pixabay

Потому что у анальгина (метамизола натрия) есть побочный эффект, который препарат оказывает на костный мозг. Но анальгин по-прежнему еще используется в Израиле, а также в странах бывшего Советского союза. В Европе и США его уже почти не используют, по крайней мере без рецепта врача.

Важнее не это, посмотрите, какое количество людей по собственному желанию, то есть без назначения врача употребляет анальгин, "тройчатку" и другие анальгетики с метамизолом, – говорит Евгений Комаровский,- и никто из них не думает про побочные явления анальгетиков, что так их "чипируют". Хотя у анальгина побочных эффектов в десятки раз больше. Чем у любой коронавирусной вакцины.

При этом, как отметил кандидат медицинских наук, никто не возмущается, да еще и детям дают анальгин. В случае же аллергии на этот препарат и желания сделать ковид-вакцину поводов для беспокойства нет.

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Также мы писали, можно ли лечить зубы детям под наркозом.

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Светлана Евсеева
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