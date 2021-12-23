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Можно ли делать вакцину от COVID-19 не в медицинских центрах – мнение доктора Комаровского

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
23 декабря, 07:30
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Проводить медицинскую процедуру, такую как прививка, не в поликлинике или в больнице можно. Главное соблюдать все правила, отмечает Евгений Комаровский
Делать вакцину от COVID-19 не в медицинских центрах можно, если в них соблюдают все правила
Делать вакцину от COVID-19 не в медицинских центрах можно, если в них соблюдают все правила / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня сделать вакцинацию можно в совершенно разных местах: будь то супермаркет, сельский клуб или торговый центр… И такие варианты вызывают сомнения у многих людей: "Как можно проводить медицинскую процедуру не в поликлинике или в больнице?"

Доктор Комаровский в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" рассказал, как к этому относиться и на что нужно обратить внимание.

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Где лучше делать прививку от ковида?

Если вас смущает, что центр вакцинации находится сразу за отделом обуви в торговом центре или в огромном помещении, где продают стройматериалы, стоит узнать мнение кандидата медицинских наук на этот счет.

При вакцинации вне поликлиник важно соблюдать дистанцию и хорошо проветривать помещение
При вакцинации вне поликлиник важно соблюдать дистанцию и хорошо проветривать помещение / Фото: Коллаж: Сегодня

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То, что людей прививают везде, где только можно, это совершенно нормально, ничего плохого и опасного в таких действиях нет, – сказал Евгений Комаровский в интервью для канала "Украина". – Главное, что в подобном месте должны быть предусмотрены мероприятия по оказанию неотложной помощи, если после вакцинации возникнут осложнения. Например, острое аллергическое заболевание.

То есть если там, где проходит вакцинация, находится обученный медперсонал, который знает протокол оказания неотложной помощи, в наличии есть необходимые препараты, помещение проветривается, есть уборная, то в данном пункте можно прививать людей. И неважно, как он называется – сельский клуб, супермаркет или магазин.

Проблема в другом, – сказал кандидат медицинских наук в программе "Ранок з Україною". – Когда в разгар эпидемии коронавирусной инфекции толпы людей в замкнутом непроветриваемом пространстве стоят в очереди на вакцинацию, то это противоречит всем нормам эпидемиологии, санитарии и гигиены.

На что обратить внимание в пункте вакцинации

Поэтому если вы решили сделать прививку в таком пункте вакцинации, то обратите внимание на следующие условия:

  • там, где прививают людей, должна быть обеспечена социальная дистанция минимум – 1,5-2 метра
  • есть нормальный воздухообмен благодаря приточно-вытяжной вентиляции
  • регулируются параметры воздуха, допустимая влажность – от 40 до 60%
  • в таком месте не должно быть теплее +22 °C, а оптимально – это +16-18 °C
  • есть возможность устраивать сквозное проветривание
  • проводится контроль уровня СО2, чтобы по показателям можно было определить, нормально ли вентилируется помещение или нет.

Если эти меры соблюдены – вакцинируйтесь. Также все свои вопросы касательно здоровья и детей, и взрослых телезрители могут задать на страничке программы "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

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Смотрите рубрику "Запитай у Комаровського" на канале "Украина" в программе "Ранок з Україною".

Ранее мы также писали, можно ли вакцинироваться при аллергии на анальгетики.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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