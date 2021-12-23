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Чи можна робити вакцину від COVID-19 не в медичних центрах – думка лікаря Комаровського

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
23 грудня, 07:30
В закладинки
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Проводити медичну процедуру, таку як щеплення, не в поліклініці чи лікарні можна. Головне дотримуватися всіх правил, зазначає Євген Комаровський
Робити вакцину від COVID-19 не в медичних центрах можна, якщо в них дотримуються всіх правил
Робити вакцину від COVID-19 не в медичних центрах можна, якщо в них дотримуються всіх правил / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні зробити вакцинацію можна в різних місцях: чи то супермаркет, сільський клуб чи торговий центр… І такі варіанти викликають сумніви у багатьох людей: "Як можна проводити медичну процедуру не в поліклініці чи лікарні?"

Доктор Комаровський у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" розповів, як до цього ставитися і на що потрібно звернути увагу .

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Де краще робити щеплення від ковіду?

Якщо вас бентежить, що центр вакцинації знаходиться одразу за відділом взуття у торговому центрі або у величезному приміщенні, де продають будматеріали, варто дізнатися думку кандидата медичних наук на цей рахунок.

СПри вакцинації поза поліклініками важливо дотримуватися дистанції і добре провітрювати приміщення
СПри вакцинації поза поліклініками важливо дотримуватися дистанції і добре провітрювати приміщення / Фото: Колаж: Сьогодні

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Те, що людей щеплять скрізь, де тільки можна, це абсолютно нормально, нічого поганого та небезпечного у таких діях немає, – сказав Євген Комаровський в інтерв'ю для каналу "Україна". – Головне, що у подібному місці мають бути передбачені заходи щодо надання невідкладної допомоги, якщо після вакцинації виникнуть ускладнення. Наприклад, гостре алергічне захворювання.

Тобто якщо там, де відбувається вакцинація, знаходиться навчений медперсонал , який знає протокол надання невідкладної допомоги, є необхідні препарати, приміщення провітрюється, є вбиральня, то в даному пункті можна щепити людей. І не має значення, як він називається – сільський клуб, супермаркет чи магазин.

Проблема в іншому, – сказав кандидат медичних наук у програмі "Ранок з Україною". – Коли у розпал епідемії коронавірусної інфекції юрби людей у замкнутому непровітрюваному просторі стоять у черзі на вакцинацію, то це суперечить усім нормам епідеміології, санітарії та гігієни.

На що звернути увагу у пункті вакцинації

Тому якщо ви вирішили зробити щеплення у такому пункті вакцинації , то зверніть увагу на такі умови:

  • там, де щеплять людей, має бути забезпечена соціальна дистанція мінімум – 1,5-2 метри
  • є нормальний повітрообмін завдяки припливно-витяжній вентиляції.
  • регулюються параметри повітря, допустима вологість – від 40 до 60%
  • у такому місці не повинно бути тепліше +22 °C, а оптимально – це +16-18 °C
  • є можливість влаштовувати наскрізне провітрювання
  • проводиться контроль рівня СО2, щоб за показниками можна було визначити, чи вентилюється приміщення чи ні.

Якщо цих заходів дотримано – вакцинуйтесь. Також усі свої питання щодо здоров'я та дітей, і дорослих телеглядачі можуть поставити на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua у Instagram.

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Дивіться рубрику "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" у програмі "Ранок з Україною".

Раніше ми також писали, чи можна вакцинуватись при алергії на аналгетики.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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