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Зачем вакцинировать детей, если они болеют ковидом легко – ответил доктор Комаровский

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
11 декабря, 08:00
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Здоровых детей, как и детей с перенесенными заболеваниями, нужно вакцинировать. Почему, Евгений Комаровский объяснил в программе на телеканале "Украина"

Для ребенка, который переболел любой болезнью, в том числе онкологией, коронавирусная инфекция опасна. И, конечно, таких детей, и вообще даже здоровых детей важно вакцинировать. Зачем – популярный детский врач объяснил в программе "Время Голованова" на телеканале "Украина".

Есть множество аргументов против и за вакцинацию, но главное, понимать, что в первоочередной вакцинации нуждаются люди из группы риска, – отмечает Евгений Комаровский. – Это пожилые, люди с сахарным диабетом, астмой, ожирением, гипертонией и т.д. И об этом нужно говорить как можно больше.

А вакцинация детей как здоровых, так с "фоновыми" заболеваниями, поможет избежать заболеваемости среди взрослых.

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Потому что несмотря на то, что дети болеют легко, они активно распространяют вирус и заражают взрослых, – говорит Евгений Комаровский. – Также дети – это "среда", в которой активно происходит мутация коронавируса.

А еще и у детей тоже бывает постковид, или лонгковид, то есть саму болезнь ребенок переносит легко, но процесс восстановления очень длительный, как и у взрослых.

Вакцинация детей поможет избежать у ребенка тяжелого течения постковидного синдрома
Вакцинация детей поможет избежать у ребенка тяжелого течения постковидного синдрома / Фото: freepik.com

Затем в течение полугода, как отмечает кандидат медицинских наук, ребенок начинает себя неадекватно вести, теряет память, не может запомнить простейшее стихотворение и потом восстанавливается месяцами.

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Поэтому и для детей также важна вакцинация, которая поможет избежать тяжелого течения постковидного синдрома.

Напомним, ранее мы писали, как вакцинироваться людям с аллергией.

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