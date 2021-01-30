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Коронасомния: как бороться с бессонницей после COVID-19

Сегодня, 12:21

Сейчас у многих после COVID-19 возникают проблемы со сном

Термин "коронасомния" появился относительно недавно. Медики говорят, что коронасомния – бессонница, которой страдают люди, переболевшие COVID-19. О том, что такое постковидный синдром- далее в сюжете новостей "Сегодня".

Сюжет Виктории Дмитренко, Юрия Хоменко и Юрия Васильченко
Видео: Сегодня

Тысячи украинцев пишут в Сети о серьезных проблемах со сном после COVID-19.

Студентка Наталья Радчук COVID-19 переболела в легкой форме еще в конце ноября. Но она, как и многие другие столкнулась с коронасомнией.

"Сидела я вечером, смотрела сериал и у меня какая-то тревога началась. Страх, я просто не могла найти себе места где-то до трех часов ночи. Просто ходила по квартире. Чистила зубы 4 раза, потому что меня это просто отвлекало", – делится Наталья.

Таких историй сейчас очень много. После COVID-19 многие стали жаловаться на бессонницу, панические атаки и нервное напряжение.

Как бороться с бессонницей после COVID-19
Как бороться с бессонницей после COVID-19
Фото: Pexels

С постковидным синдром столкнулась и корреспондент Виктория Дмитренко. Она решила провести эксперимент и обратилась к сомнологу Юрию Погорецкому. Эксперт рассказал, как бороться с коронасомнией. Прежде всего, необходимо наладить режим сна.

"Однозначно пункт первый – жесточайшая дисциплина сна. У вас, как у журналистки вряд ли был правильный режим сна – в 22:00 вы не ложились спать. Сейчас, чтобы все наладить необходимо "прочистить" мозг , наработать рефлекс нормально сна – в 22:00 ложимся спать", – говорит сомнолог.

Также корреспондент решилась на еще один эксперимент – в домашних условиях обследовать сон. Инженер Андрей показал как пользоваться устройством.

"Пациент надевает дома устройство на себя, спит с ним и утром возвращается к врачу. С помощью прибора врач видит всю картину – как дышится, сколько кислорода в крови", – объясняет Андрей.

По словам Виктории, спать с этим устройством не очень удобно. Но прибор показало, что есть надежда вернуть сон.

Ранее мы рассказывали о привычках здорового сна.

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