Коронасомнія: як боротися з безсонням після COVID-19

Зараз у багатьох після COVID-19 виникають проблеми зі сном

Термін "коронасомнія" з'явився відносно недавно. Медики кажуть, що коронасомнія – безсоння, на яке страждають люди, які перехворіли на COVID-19. Про те, що таке постковідний синдром- далі в сюжеті новин "Сьогодні".

Сюжет Вікторії Дмитренко, Юрія Хоменко та Юрія Васильченко Відео: Сьогодні

Тисячі українців пишуть у Мережі про серйозні проблеми зі сном після COVID-19.

Студентка Наталя Радчук в легкій формі перехворіла на COVID-19 ще в кінці листопада. Але вона, як і багато інших зіткнулася з коронасомнією..

"Сиділа я ввечері, дивилася серіал і у мене якась тривога почалася. Страх, я просто не могла знайти собі місця десь до третьої години ночі. Просто ходила по квартирі. Чистила зуби 4 рази, тому що мене це просто відволікало ", – ділиться Наталя.

Таких історій зараз дуже багато. Після COVID-19 багато людей стали скаржитися на безсоння, панічні атаки і нервову напругу.

Як боротися з безсонням після COVID-19 Фото: Pexels

З постковідним синдром зіткнулася і кореспондентка Вікторія Дмитренко. Вона вирішила провести експеримент і звернулася до сомнологу Юрію Погорецький . Експерт розповів, як боротися з коронасомнією. Перш за все, необхідно налагодити режим сну.

"Однозначно пункт перший – найжорстокіша дисципліна сну. У вас, як у журналістки навряд чи був правильний режим сну – о 22:00 ви не лягали спати. Зараз, щоб все налагодити необхідно "прочистити" мозок, напрацювати рефлекс нормально сну – о 22:00 лягаємо спати ", – каже сомнолог.

Також кореспондентка зважилася на ще один експеримент – в домашніх умовах обстежити сон. Інженер Андрій показав як користуватися пристроєм.

"Пацієнт одягає будинку пристрій на себе, спить з ним і вранці повертається до лікаря. За допомогою приладу лікар бачить всю картину – як дихається, скільки кисню в крові ", – пояснює Андрій.

За словами Вікторії, спати з цим пристроєм не дуже зручно. Але прилад показав, що є надія повернути сон.

Раніше ми розповідали про звички здорового сну.

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