Как спорт помогает восстановиться после ковида: ответ врача

Тренированные люди переносят болезнь легче

Спорт и регулярные тренировки облегчают течение ковида и помогают восстановиться после болезни. Но есть определенные нюансы. Как тренированные люди переносят коронавирус и какие упражнения помогают легким снова дышать – узнайте далее в материале.

Когда коронавирус в активной фазе – спорт противопоказан.

"За период болезни организм очень много ресурсов тратит, даже аппетита нет. Сердце, которое страдает от температуры, страдает и от нагрузки от бега. Организму больше нужен не спорт, а питание, здоровый сон, допускаются прогулки пешком", – говорит врач-кардиолог Екатерина Бандрина в комментарии "Сегодня".

Медики отмечают – те, кто регулярно занимаются спортом, выздоравливают после COVID-19 быстрее. У них крепче иммунитет.

Но во время болезни – никаких физических упражнений. Особенно первые 14 дней. Это категорически запрещено, так как все усилия организма направлены на преодоление недуга – говорит кардиолог.

Пока вы болеете, мышцы несколько атрофируются, а выносливость – снижается. Поэтому возвращаться к спорту специалисты советуют постепенно. Если раньше человек тренировался активно, то во время выздоровления нагрузки должны быть вполовину меньше.

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