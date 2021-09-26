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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Какой доступный продукт поможет сохранить зрение

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
26 сентября, 09:00
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Всего 2 яйца в день помогут противостоять возрастной потере зрения и заболеваниям сетчатки глаз. Чем же так полезны яйца для здоровья глаз – в исследовании
Сохранить зрение помогут яйца - доступный по цене продукт
Сохранить зрение помогут яйца - доступный по цене продукт / Фото: unsplash.com

Чтобы острота зрения не падала, нашим глазам необходимы пигменты лютеин и зеаксантин. Ученые выяснили, что этих веществ в яйцах не меньше, чем в овощах и фруктах – результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Почему для здоровья глаз важно есть определенные продукты

Увы, но с возрастом у многих людей развивается возрастная дегенерация желтого пятна. Этот сложный термин означает, что в центральной зоне сетчатки и сосудистой оболочке глаза развиваются дистрофические процессы. В итоге четкость зрения ухудшается, вплоть до полной его потери.

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Исследователи говорят, что, помимо потребления с пищей витаминов C и E, цинка, полиненасыщенных жирных кислот Омега-3, сохранить зрение помогут именно лютеин и зеаксантин. Эти пигменты играют важную роль в поддержании здорового состояния сетчатки и, более конкретно, желтого пятна.

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Также они обладают антиоксидантными свойствами и действуют как фильтры синего света. А синий свет постоянно вредит нашему зрению – мы пользуемся смартфонами, ноутбуками, лампами, смотрим телевизор. Много таких пигментов также содержат ягоды, особенно черника. Однако они не всем доступны по цене даже в сезон.

Сколько яиц надо есть в день, чтобы сохранить зрение

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Яйца же, продукт, который доступен нам круглый год по приемлемой для большинства цене. Участники эксперимента съедали по 2 яйца в день в течение 4-х месяцев (как обычные куриные яйца, так и обогащенные лютеином).

Анализы показали, что ежедневное добавление яиц в рацион увеличивает концентрацию лютеина, зеаксантина и Омега-3 в плазме крови. Если же на яйца аллергия, то полезные для глаз антиоксиданты можно получить из пищевых добавок. Только прежде чем употреблять такие препараты, проконсультируйтесь с врачом

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Также мы писали, какие еще продукты помогут сохранить зрение.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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