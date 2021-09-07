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Яичная запеканка, салат с кабачками и шоколадные оладьи – завтрак, который съедается моментально

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
7 сентября, 07:01
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Дополнительные варианты для запеканки могут быть разными – сосиски, бекон, грибы, брокколи, помидоры. Кабачки для салата нужно слегка обжарить, потом украсить рукколой
Яичная запеканка к завтраку
Яичная запеканка к завтраку / Фото: instagram.com/wellplated/

Завтрак должен быть красивым, не только сытным. Рецепты ниже вполне соответствуют этим критериям. Яичная запеканка – то, что устроит взрослых и детей. Просто сначала уточните, с чем бы ее им хотелось. Салат из кабачков и помидоров готовится с рукколой и фетой, а шоколадные оладьи украсьте фруктами и подавайте с йогуртом. Состав такого завтрака удовлетворит самых привередливых и, возможно, пополнит список ваших любимых утренних приемов пищи.

Запеканка с курицей и брокколи

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Запеканка с курицей и брокколи
Запеканка с курицей и брокколи / Фото: instagram.com/svetlanaryumkinayunga_/

Ингредиенты

  • брокколи – 200 г;
  • лук – 1 шт.;
  • курица обжаренная – 250 г;
  • яйца – 3 шт.;
  • молоко – 100 мл;
  • специи – по вкусу.

Способ приготовления

  1. Брокколи разобрать на соцветия, отварить. Лук нарезать кубиками.
  2. Яйца взбить с молоком, добавить специи.
  3. В смазанную маслом форму выложить по кругу брокколи, в середину – репчатый лук, затем обжаренную или отварную курицу.
  4. Залить яично-молочной смесью, запекать при 180 градусах до золотистого цвета.

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Летний салат из жареных кабачков

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Летний салат
Летний салат / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • кабачки – 2 шт.;
  • руккола – 150 г;
  • помидоры – 3 шт.;
  • фета или брынза – 100 г;
  • оливковое масло и бальзамический соус – для заправки;
  • соль – по вкусу.

Способ приготовления

  1. Кабачки нарезать кружочками, сбрызнуть оливковым маслом и обжарить на гриле или сковороде с обеих сторон.
  2. Рукколу промыть и обсушить.
  3. Помидоры нарезать на кружочки, брынзу – на кубики.
  4. Соединить все ингредиенты, посолить, заправить маслом и бальзамическим соусом.

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Шоколадные оладьи

Шоколадные оладьи
Шоколадные оладьи / Фото: instagram.com/elena_photofood/

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Ингредиенты

  • яйца – 2 шт.;
  • сахар – 80 г;
  • мука – 90 г;
  • мед – 1 ст. л.;
  • какао-порошок – 30 г;
  • разрыхлитель – 6 г;
  • молоко – 50 мл;
  • соль – щепотка.

Способ приготовления

  1. Взбить яйца, сахар, соль до однородной массы, добавить молоко, взбить. Затем добавить мед и перемешать.
  2. Просеять в миску муку, разрыхлитель и какао, перемешать ложкой и взбить миксером до однородности. Если тесто сильно густое, добавить молоко.
  3. Накрыть тесто пленкой и оставить на 20 минут.
  4. Обжарить оладьи на слабом огне с небольшим количеством масла.
  5. Украсить по вкусу.

Из видео узнаете еще один вариант быстрого завтрака – это лаваш с начинкой из маринованной курицы, сыра и овощей.

Здесь найдете рецепты для завтрака с тунцом – от омлета до начинки для лаваша.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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