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СЬОГОДНІ Life Здорово

Який доступний продукт допоможе зберегти зір

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
26 вересня, 09:00
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Всього 2 яйця на день допоможуть протистояти віковій втраті зору і захворюваням сітківки очей. Чим же так корисні яйця для здоров'я очей – в дослідженні
Зберегти зір допоможуть яйця - доступний за ціною продукт
Зберегти зір допоможуть яйця - доступний за ціною продукт / Фото: unsplash.com

Щоб гострота зору не падала, нашим очам необхідні пігменти лютеїн і зеаксантин. Вчені з'ясували, що цих речовин в яйцях не менше, ніж в овочах і фруктах – результати дослідження опубліковані в журналі Nutrients.

Чому для здоров'я очей важливо їсти певні продукти

На жаль, але з віком у багатьох людей розвивається вікова дегенерація жовтої плями. Цей складний термін означає, що в центральній зоні сітківки і судинної оболонки ока розвиваються дистрофічні процеси. Чіткість зору погіршується, аж до повної його втрати.

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Дослідники говорять, що, крім споживання з їжею вітамінів C і E, цинку, поліненасичених жирних кислот Омега-3, зберегти зір допоможуть саме лютеїн і зеаксантин. Ці пігменти відіграють важливу роль в підтримці здорового стану сітківки і, конкретніше, жовтої плями.

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Також вони володіють антиоксидантними властивостями і діють як фільтри синього світла. А синє світло постійно шкодить нашому зору – ми користуємося смартфонами, ноутбуками, лампами, дивимося телевізор. Багато таких пігментів також містять ягоди, особливо чорниця. Однак вони не всім доступні за ціною навіть в сезон.

Скільки яєць треба їсти на день, щоб зберегти зір

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Яйця ж, продукт, який доступний нам цілий рік за прийнятною для більшості ціною. Учасники експерименту з'їдали по 2 яйця на день протягом 4-х місяців (як звичайні курячі яйця, так і збагачені лютеїном).

Аналізи показали, що щоденне додавання яєць до раціону збільшує концентрацію лютеїну, зеаксантину і Омега-3 в плазмі крові. Якщо ж на яйця алергія, то корисні для очей антиоксиданти можна отримати з харчових добавок. Тільки перш ніж вживати такі препарати, проконсультуйтеся з лікарем

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Також ми писали, які ще продукти допоможуть зберегти зір.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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