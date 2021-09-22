Синий свет от смартфона и других гаджетов: почему его стоит бояться

Свет экранов гаджетов, светодиодных ламп может серьезно испортить наше зрение. Защитить глаза поможет рациональное питание, добавки и специальные устройства

Синий свет от смартфона, ноутбука или светодиодной лампы вредит зрению / Фото: Коллаж: Сегодня

Современные люди, особенно подростки, которые часами "зависают" в смартфонах, сильнее других рискуют заработать проблемы со зрением. Почему синий свет опасен для зрения, кому особенно тщательно нужно защищать глаза и как это сделать – рассказала врач-офтальмолог высшей категории Марина Пфаффингер.

Марина Пфаффингер / Фото: пресс-служба

Как же действует синий свет на глаза и здоровье в целом

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О том, что действие синего света (HEV—излучения) на глаза фототоксично, медики говорили еще 10 лет назад. Новое исследование французского агентства санитарной безопасности ANSES подтвердило уже имеющиеся данные. Так, частое использование переносных домашних светильников, автомобильных ламп, светодиодных прожекторов и матриц, вредно воздействует на зрение.

Эти приборы также создают сильные блики, которые тоже портят наше зрение. Постоянное воздействие синего света также способствует прогрессированию развития возрастной макулярной дегенерации (ВМД). При этом заболевании в центральной зоне сетчатки и сосудистых оболочках глаз начинаются дистрофические процессы.

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В итоге сначала человек видит цвета менее ярко, затем начинаются трудности при чтении, снижается острота зрения как вдаль, так и вблизи. Помимо зрения, синий свет нарушает наши биологические часы (циркадные ритмы). В итоге начинаются проблемы с режимом сна и графиком активности, пищеварением, ухудшается общее самочувствие.

Кому синий свет вредит больше всего?

Существует так называемая группа риска людей, для которых люминесцентный и синий свет более губителен, чем для всех остальных. Это, в первую очередь, дети и подростки. Также более тщательно стоит защищать зрение при пресбиопии: это состояние развивается с возрастом. То есть, после 45 лет постепенно развивается потеря способности к фокусировке вблизи.

Дети, подростки и люди с глазными заболеваниями сильнее подвержены влиянию синего света / Фото: freepik.com

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Поэтому в этом возрасте стоит быть внимательнее к здоровью глаз. Также стоит беречь глаза от синего света при дальнозоркости (гиперопии) и астигматизме. При астигматизме из-за физических изменений в самом глазном яблоке нарушается рефракция (преломления света).

Как видите, в группу риск входит довольно большое количество людей, поэтому защищать глаза от воздействия синего света актуально практически для каждого современного человека.

Как снизить вред синего света смартфона и других гаджетов?

Снизить вред от воздействия синего света зрения можно комплексно. Мы же защищаем кожу от ультрафиолетовых лучей с помощью SPF-средств, а глаза – солнцезащитными очками. Вот и для защиты зрения от синего света нужно использовать либо специальные очки, если вы часто работаете за монитором.

Либо используйте специальное покрытие для монитора или другого гаджета. Такие покрытия нейтрализуют электромагнитное излучение, устраняют блики с поверхностей дисплеев. А также блокируют лучи избыточного фиолетового и синего спектра.

Используйте программы регулировки яркости на смартфоне при наступлении темноты / Фото: Pinterest

Чтобы снизить вредное влияние синего света на глаза, желательно минимизировать использование гаджетов, особенно перед сном. Не забывайте про программы регулировки яркости на ваших смартфонах, используйте их при наступлении темноты.

Если проблемы со зрением уже есть, а вы много времени проводите за монитором, то возможно необходимо использовать специальные обработанные линзы – с этим поможет разобраться офтальмолог. Не забывайте делать перерывы между работой, расслаблять зрение, пользоваться увлажняющими препаратами для глаз.

А какие добавки и продукты полезны для рения?

Также снизить риск от синего цвета помогут пищевые добавки с лютеином и/или зеаксатином. Это природные пигменты, которых особенно много в зеленых, желтых и оранжевых овощах и фруктах. Особенно много лютеина и зеаксатина в ягодах.

Эти же продукты богаты пектинами, то есть растворимой пищевой клетчаткой, необходимой для зрения. Поэтому обязательно включайте в рацион яблоки, ягоды, зелень, морковь (в ней содержится нужный нашим глазам b-каротин.

Чтобы b-каротин усвоился его следует есть с жирами: "убить двух зайцев" поможет льняное масло. Поскольку оно богато очень нужными для здоровья глаз Омега-3 кислотами. Поэтому салат из моркови и других овощей, приправленный льняным маслом станет отличной поддержкой для здоровья глаз.

Или принимайте пищевые готовые добавки, чтобы поддержать зрение: только обязательно консультируетесь с врачом перед приемом любого препарата. Даже если он продается без рецепта. И не забывайте регулярно проверять зрение.

Зачем проверять зрение, если ничего не беспокоит?

Регулярное посещении офтальмолога, особенно если вам уже 40+ поможет вовремя заметить и успеть предотвратить любые негативные процессы в глазах. Ведь помочь победить болезнь на ранней стадии, когда зрительные функции еще высокие, гораздо легче.

Особенно если вы относитесь к вышеперечисленным группам риска и давно не были на профосмотре у офтальмолога. Когда зрение резко упадет, ухудшается качество "картинки" и т. д., поправить состояние очень трудно, порой – невозможно, особенно на запущенных стадиях. И тогда только добавки, рациональное питание или защитный экран на смартфоне не помогут.

Также ранее мы писали, как улучшить зрение без операций и лекарств.