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Як захистити дитину від COVID-19 Дельта – порада лікаря Комаровського

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
30 липня, 12:00
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Євген Комаровський нагадав, що дітям до 5 років категорично не рекомендується надягати медичні маски. Як же захистити малюків від коронавируса – в статті
Щоб захистити дитину від COVID-19 Дельта, уникає людних місць і приміщень
Щоб захистити дитину від COVID-19 Дельта, уникає людних місць і приміщень / Фото: Сьогодні

Батьки налякані тим, що штам "Дельта" нібито набагато небезпечніше інших типів коронавирусу саме для дітей . Вакцинувати дітей ВООЗ не рекомендує, але ніхто не відміняв інші дієві методи профілактики, особливо ретельну вентиляцію і провітрювання приміщень. Про це написав популярний дитячий лікар Євген Комаровський у своєму інстаграм-журналі .

А ми зібрали для вас 10 лайфхаків, які допоможуть провести останній місяць літа ще цікавіше.

Чи дійсно штам "Дельта" більш небезпечний для малюків?

Особливість саме "Дельти" в тому, що цей тип коронавирусу викликає захворювання при невеликій инфицирующей дозі.

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Теоретично, як зазначає Євген Комаровський, при попаданні в організм навіть невеликої кількості вірусних частинок штаму "Дельта" відбувається зараження і хвороба може перетікати у важчій формі.

Але достовірної інформації про те, що "Дельта" викликає більш важкий перебіг хвороби саме у дітей, немає.

Тобто на сьогодні немає дослідницьких наукових робіт, які б підтвердили що коронавірус штаму "Дельта" у дітей перетікає важче, ніж інші різновиди COVID-19.

Які методи профілактики від "Дельти" ефективні для дітей?

Для дітей ніяких специфічних засобів профілактики "Дельти" та інших штамів ковіда, поки немає. На рахунок вакцинації – ВООЗ рекомендована тільки один тип вакцини, і то тільки для підлітків, а не дітей. Тому головний момент – діти (втім, як і дорослі) повинні знаходитися в добре провітрюваних приміщеннях .

Якщо ви знаєте напевно або сумніваєтеся, що вентиляція в місці, куди и зібралися йти з малюком, погана – то вести туди дитину не варто. Не надягайте маску на дитину віком до 5 років - це категорично не рекомендується. Пам'ятайте, що дитині корисно більше часу проводити саме на свіжому повітрі, але при цьому контакти потрібно звести до мінімуму.

Одягати маски для профілактики ковіда рекомендується дітям старше 5 років
Одягати маски для профілактики ковіда рекомендується дітям старше 5 років / Фото: unsplash.com

Важливо: дитина не повинна спілкуватися з незнайомими людьми, також не беріть з собою дітей на ринок – цього можна уникнути. Просіть про допомогу родичів або замовляйте продукти з доставкою додому.

Також раніше ми писали як швидко вакцинуватися від COVID-19 і отримати сертифікат.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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