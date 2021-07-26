Как быстро вакцинироваться от COVID-19 и получить сертификат – личный опыт

Несколько минут в очереди, небольшая боль в руке и две дозы вакцины CoronaVac получены. А еще – международный сертификат, с которым можно путешествовать

Две дозы CoronaVac, немного боли в руке и международный сертификат - на руках / Фото: Сегодня

Вакцинация от COVID в Украине идет полным ходом, но желание получить вакцину даже бесплатно от порядком поднадоевшего всем ковида есть далеко не у всех. Пока одни боятся идти делать прививку, я, как редактор проекта "Здорово", проверила на себе весь механизм вакцинации от "а" до "я". Спойлер: жива, здорова, даже температуры не было! Но везет ли так всем, кто пережил "чипирование" и чего же боятся люди, отказываясь от защиты собственного здоровья? Делюсь опытом.

Побочка и недоверие к исследованиям – вот чего боятся больше всего

Народ идет за вакциной кто куда: в пункты массовой вакцинации, в поликлиники, предприятия организовывают коллективную имммунизацию работников и так далее. Я же обратилась в поликлинику (КНП Центр первичной медико – санитарной помощи №2 Днепровского района Киева), использовав свое право пройти иммунизацию по декларации с семейным врачом.

Вникая в эту тему, поняла, что чтобы получить долгожданную прививку – некоторые люди проходят целый квест: записываются в очереди, ставят приложение "Дія", идут в частные клиники. Мне же повезло: коммуникация с медсестрой быстрая, меня пригласили на конкретный день, и вот я уже сижу в очереди и заполняю соглашение. Не против ли я вакцинации? Конечно нет! Но в очереди были и те, кто против.

В основном людьми движет страх побочной реакции на прививку поэтому от иммунизации и отказываются.

Я получила две дозы препарата CoronaVac, вакцины китайской фармацевтической компании Sinovac Biotech. Но люди боятся любой ковидной вакцины, даже нашумевшего препарата от Pfizer-​BioNTech.

Перед мной в очереди мама и дочь: мама пожилая, лет 70-ти женщина (с маской практически на подбородке), радостно заполняет соглашение и ждет, когда же ее "чипируют". На лице дочери – женщины лет 45-ти, недовольство, страх и недоверие. Вакцинироваться отказывается. Аккуратно интересуюсь, мол, пришли маму поддержать?

- Да, вдруг ей плохо станет после этой вакцины. Вон сколько людей умирает после того, как прививку эту сделали, лучше уж переболеть.

Спрашиваю: "А сколько умирает, из ваших знакомых умер кто?" …. В ответ – тишина. Мама оказалась более разговорчивой, сказала, что в ее возрасте терять уже нечего, немного побаивается, но именно вакцины в свое время спасли мир от "напастей". Дочь недовольно морщит лоб и спрашивает меня: "А вы что, не боитесь?".

Не поверите – но не боюсь, потому что давний опыт работы в медицинской сфере, моя мама-медик и собственное материнство "заставили" меня изучить тему вакцинации вдоль и поперек и прийти к выводу – это лучшая профилактика инфекционных заболеваний. Кстати, мой 19-летний сын, (у которого есть все прививки), тоже вакцинировался препаратом CoronaVac в этой же поликлинике (у нас декларация с одним и тем же семейным врачом).

Вакцину китайской фармкомпании Sinovac Biotech медперсонал хвалит за отсутствие "побочки" / Фото: Сегодня

Так вот, идти на прививку – не страшно, мне гораздо более страшно вновь переболеть. Я переболела ковидом еще в ноябре прошлого года: на реабилитацию ушло больше полугода и немало средств. И хоть сама болезнь прошла в легкой форме, постковидный синдром вспоминать не хочется: дикие головные боли, полная растерянность, моментальная усталость даже после похода в магазин.

Поэтому страх у меня был только один – что не успею получить свою дозу вакцины. А на случай внезапной высокой температуры (многие боятся именно такой побочной реакции после вакцинации) у меня в холодильнике припасено всегда пару ампул анальгина. Чтобы уколоть, если вдруг температура будет под 40. Но такого не произошло.

Те, кто понимает важность специфической профилактики инфекционных болезней – то есть вакцинации, тоже побаиваются прививаться: есть недоверие к результатам клинических исследований вакцины, а также опасения, что исследования еще не завершены. Кстати, среди ожидающих своей очереди на вакцинацию в поликлинике – больше пожилых людей, чем молодежи. Пообщалась: "чипирования", влияния вакцины на геном и ДНК и прочих страшилок не боятся. Какие же могут быть побочные эффекты и что советуют сами медработники после вакцинации?

Прививку не мочить, алкоголь – не пить: как снизить риски побочек

Основные побочные эффекты, которые наблюдаются после прививок всеми типами вакцин – это:

боль в месте инъекции,

небольшое, до 37,5 градусов повышение температуры тела,

недомогание, слабость.

Иногда бывает и похуже – более высокая температура, рвота, диарея: но мне повезло и среди моих знакомых тоже никто таких симптомов не испытал. Конечно же мы все висим в соцсетях и делимся опытом, кто как пережил "чипирование" и чем именно. Друзья рассказывали лишь о небольшом повышении температуры, слабости и болезненности в месте укола. А кое-кому даже понравилось, наверное, потому что Алине посчастливилось отхватить Пфайзер))

После вакцинации у многих болела рука – но некоторым даже было приятно / Фото: Сегодня

Перед введением вакцины мне измерили температуру, долго и нудно собирали анамнез (расспрашивали о самочувствии, перенесенных заболеваниях, аллергической реакции).

Дали подробную инструкцию: место укола не мочить, сутки не принимать алкоголь, держать связь со своим семейным врачом.

После введения инъекции не отпускали 15 минут, чтобы удостовериться, что нет аллергической реакции. За это время мило поболтала с медсестрами, они рассказали, что очень довольны именно препаратом CoronaVac – на него практически нет побочной реакции. А вот предыдущая партия была вакцина AstraZeneca: после ее введения у некоторых пациентов были жалобы на повышение температуры, слабость, головокружение. И, тем не менее, ответ у медиков только один – вакцинироваться обязательно!

Нужно ли вакцинироваться всем – что говорят медики

От себя лично добавлю – медицинский работник, неважно врач это, лаборант или медсестра, который будет отговаривать от вакцинации, у меня доверия не вызывает. И люди, которые внимательно изучили механизм действия вакцин, расспросили об этом своих семейных врачей, почитали об этом в медицинских источниках, а не "просто в интернете", понимают, почему. На мой вопрос "а вы сами сделали прививку и рекомендуете ли другим" – медперсонал делал "круглые глаза". Отмечая, что естественно – и сами привилась, и родственников сагитировали.

Темпы вакцинации растут. Фото: REUTERS/Willy Kurniawan/File Photo

Ведь именно вакцины избавили мир от болезней, которые уносили жизни миллионами. Пожалуй, самый наглядный пример – это оспа. Только в XX веке эта чрезвычайно заразная вирусная болезнь погубила больше 300 миллионов человек. Количество жертв в более ранние эпохи не поддается учету.

Естественно, как и на любой медицинский препарат может быть побочная реакция и на вакцины. А еще есть категория людей, у которых компоненты различных вакцин могут вызвать острую аллергическую реакцию: анафилактический шок. Но таких людей единицы и они, как правило, знают своих особенностях организма.

Прививки же, как от коронавируса, так и других инфекционных болезней, делаются с единственной целью: заранее создать иммунную реакцию на определенный возбудитель, чтобы в момент инфицирования уже коронавирусом и так далее, организм сразу же отреагировал и начал борьбу с болезнью.

И приобрести стойкий иммунитет помогают в большинстве случаев именно вакцины, плюс массовая вакцинация людей создает коллективный иммунитет. .

В случае, когда не привитый человек сталкивается с инфекцией в первый раз – то есть заболевает, на выработку антител нужно более длительное время, чем у того, кто уже привился. Увы, не все вообще могут дожить до того момента или оказываются в тяжелом состоянии. Поэтому медики и призывают вакцинироваться: чтобы организм быстро справился при заражении коронавирусом, а само заболевание прошло в более легкой форме.

Кого же вакцинируют сейчас, что говорят в поликлиниках?

Сейчас идет массовая вакцинация людей только от 18 до 60 лет: в "моей" поликлинике – именно препаратом CoronaVac. Так рекомендуют ВООЗ и наш украинский Минздрав – подчеркивают и сами медики. Поскольку дополнительных исследований по детям и подросткам, не достигшим 18-летия, пока нет. Также, как и по пожилым людям старше 60-ти лет.

После приглашения в поликлинику, заполняется соглашение, выдается талон, затем делается прививка / Фото: Сегодня

Будут ли вакцинировать беременных в государственных поликлиниках: пока достаточных данных по вакцинации беременных тоже мало, но ВООЗ рекомендует будущим мамам вакцинироваться Sinovac-CoronaVac в том случае, если преимущества от прививки превышают потенциальные риски. Также рекомендуют – и медики, и ВООЗ вакцинироваться тем, кто имеет хронические заболевания: респираторные болезни, диабет, проблемы с сосудом и сердцем. Потому что такие состояния повышают риски тяжелого течения COVID-19 в случае заболевания.

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Я же попадаю в группу переболевших: у таких людей вероятность заболеть снова появляется через 3-6 месяцев. Поэтому перспектива полежать несколько дней с температурой после прививки мне не казалось такой ужасной. И, как оказалось, отделалась я всего лишь легкой неприятной тянущей болью в месте укола, на вторые сутки – во всей руке, через три дня все прошло.

Температура в день прививки была 37 ровно – то ли реакция, то ли от жары на улице. Сын вообще отделался еще легче: температуры не было, чуть тянула рука первые сутки после вакцинации. То же – после введения второй дозы, на которую пригасили спустя 28 дней: небольшая боль в руке и обошлось "классическими" 36,6. Зато теперь у меня на руках желтенькая бумажечка, которая облегчает путешествия за границу.

Сертификат о вакцинации выдается вашим семейным врачом через три дня после введения второй дозы.

Можно ли с сертификатом от поликлиники путешествовать?

Можно, в таком сертификате указывают данные именно загранпаспорта – это важно при пересечении границы. Также с момента получения сертификата до отправления в путешествие должно пройти не менее 14 дней.

Получая сертификат вакцинации, обращайте внимание, чтобы в него вписали данные загранпаспорта / Фото: Сегодня

Внимание! Хоть ЕС и рекомендовал пускать вакцинированных украинцев в Европу, одного только сертификата может быть недостаточно. Мой семейный врач посоветовал перед тем, как лететь или ехать в ту или иную страну, уточнять у их посольства, точно ли украинцам предоставлено право въезда и нужно ли, несмотря на имеющийся сертификат, делать еще и ПЦР-тест.

Теперь с нетерпением жду отпуска, чтобы реализовать свои возможности спокойно путешествовать.

Напомним, ранее мы писали, станет ли вакцинация от COVID-19 обязательной в Украине.