Грозит ли украинцам штамм COVID-19 "Дельта" – мнение доктора Комаровского

Евгений Комаровский считает, что к осени Украину ждет атака штамма коронавируса "Дельта". Почему так произойдет и что делать, чтобы не заболеть – в материале

Штамм «Дельта» появится в Украине благодаря нашим туристам уже к осени / Фото: Сегодня

Штамм "Дельта" появится в Украине благодаря нашим туристам уже к осени. Такое мнение выказал популярный детский врач Евгений Комаровский в интервью Василию Голованову, ведущему цикла программ "Перші" телеканала "Украина 24".

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Когда же ожидать "Дельту" в Украине и почему

Как сказал Евгений Комаровский, в Украине, в отличие от России, нет критической ситуации по распространению нового штамма короновируса "Дельта". Но ситуация может измениться уже к осени, уже к сентябрю. Потому что в России сейчас наблюдается массовая заболеваемость именно "Дельтой", но люди продолжают путешествовать. И украинские, и российские туристы массово едут отдыхать в Турцию и Египет, где так или иначе им придется контактировать. Как подчеркнул Евгений Комаровский – "наши нахватают и привезут".

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Прогнозировать же ситуацию в целом популярный педиатр не стал, лишь отметив, что учитывая ситуацию с медициной в стране в целом – не помешает приготовиться к худшему. Еще Евгений Комаровский напомнил, что распространение коронавируса напрямую связано с работой вентиляционных систем. А они в большинстве помещений в Украине далеко не в порядке. Поэтому хорошая вентиляция офиса иди квартиры – один из действенных методов профилактики коронавируса.

А как же вакцина от COVID-19 и прочие методы профилактики?

Да, прививка – это основной способ защитить себя от любого штамма коронавируса, в том числе и мутировавшей "Дельты": это Евгений Комаровский заявлял и ранее. Педиатр советует вакцинироваться, чтобы в случае заражения "Дельтой" болезнь прошла в легкой форме, и избежать попадания в реанимацию.

Также не забывайте носить маски, особенно в замкнутом помещении с плохой вентиляцией и скоплением людей. Не ездите отдыхать в страны, неблагополучные по заболеваемости, тщательно проветривайте помещения и больше общайтесь на свежем воздухе, а не в закрытых тесных помещениях.

Напомним, ранее мы писали, чем опасен штамм коронавируса "Дельта".