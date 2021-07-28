Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно

Куда поехать в отпуск

Как правильно худеть

Если обгорели на солнце

Модные джинсы

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Грозит ли украинцам штамм COVID-19 "Дельта" – мнение доктора Комаровского

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
28 июля, 08:30
Копировать ссылку
Евгений Комаровский считает, что к осени Украину ждет атака штамма коронавируса "Дельта". Почему так произойдет и что делать, чтобы не заболеть – в материале
Штамм «Дельта» появится в Украине благодаря нашим туристам уже к осени
Штамм «Дельта» появится в Украине благодаря нашим туристам уже к осени / Фото: Сегодня

Штамм "Дельта" появится в Украине благодаря нашим туристам уже к осени. Такое мнение выказал популярный детский врач Евгений Комаровский в интервью Василию Голованову, ведущему цикла программ "Перші" телеканала "Украина 24".

А мы собрали 10 лайфхаков, которые помогут сделать ваше лето незабываемым

Когда же ожидать "Дельту" в Украине и почему

Как сказал Евгений Комаровский, в Украине, в отличие от России, нет критической ситуации по распространению нового штамма короновируса "Дельта". Но ситуация может измениться уже к осени, уже к сентябрю. Потому что в России сейчас наблюдается массовая заболеваемость именно "Дельтой", но люди продолжают путешествовать. И украинские, и российские туристы массово едут отдыхать в Турцию и Египет, где так или иначе им придется контактировать. Как подчеркнул Евгений Комаровский – "наши нахватают и привезут".

Читайте также:

Прогнозировать же ситуацию в целом популярный педиатр не стал, лишь отметив, что учитывая ситуацию с медициной в стране в целом – не помешает приготовиться к худшему. Еще Евгений Комаровский напомнил, что распространение коронавируса напрямую связано с работой вентиляционных систем. А они в большинстве помещений в Украине далеко не в порядке. Поэтому хорошая вентиляция офиса иди квартиры – один из действенных методов профилактики коронавируса.

А как же вакцина от COVID-19 и прочие методы профилактики?

Да, прививка – это основной способ защитить себя от любого штамма коронавируса, в том числе и мутировавшей "Дельты": это Евгений Комаровский заявлял и ранее. Педиатр советует вакцинироваться, чтобы в случае заражения "Дельтой" болезнь прошла в легкой форме, и избежать попадания в реанимацию.

Также не забывайте носить маски, особенно в замкнутом помещении с плохой вентиляцией и скоплением людей. Не ездите отдыхать в страны, неблагополучные по заболеваемости, тщательно проветривайте помещения и больше общайтесь на свежем воздухе, а не в закрытых тесных помещениях.

Напомним, ранее мы писали, чем опасен штамм коронавируса "Дельта".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Делать зарядку для ног
Почему это важно?
Лайфхак дня
Как заготовить абрикосовый компот
Хакнуть
Сольник звезды
DOROFEEVA
31 июля / 20:00
5 главных концертов июля
Достойный ли сервис на отдыхе в Украине?
Узнать больше об отдыхе
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Июль
Лайфхаки по календарю
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
25 - 31 июля
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Аренда VIP-яхты — ₴27 000/час
За что такие деньги?
тест
Сможешь отличить дизайнерскую одежду от вещей с рынка?
Попробовать
Гороскоп
Твой гороскоп на июль
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Где купаться
Топ пляжей недалеко от Киева
Хочу узнать!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять