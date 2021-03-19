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Вчені знайшли ефективний засіб для зміцнення імунітету всієї родини

Сьогодні, 19:52

Засіб на основі прополісу підійде для дорослих і дітей

Проблему зміцнення імунітету для всієї родини можна вирішити за рахунок чистого, що не містить спирту екстракту прополісу. Медики довели, що такий "еліксир здоров'я" не менше ефективний: результати дослідження опубліковані в науковому журналі Hindawi.

Настоянку прополісу при застуді можна додавати до напоїв або використовувати для інгаляцій
Настоянку прополісу при застуді можна додавати до напоїв або використовувати для інгаляцій
Фото: Depositphotos

Новий рецепт вчених допоможе створити такий же доступний за ціною препарат, але без спирту. Він не менш ефективний і успішно справляється:

  • з бактеріями, вірусами, грибками,
  • має протизапальні властивості,
  • ефективний не тільки для зміцнення імунної системи, лікування ГРВІ, але також астми,
  • багатий антиоксидантами, флавоноїдами та фенольними кислотами.

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Альтернативна медицина також використовує цей бджолиний продукт для лікування синуситів, отитів, хвороб шлунка і кишківника, захворювань порожнини рота. А ще прополіс надає омолоджуючу дію, очищає судини від холестерину, виводить токсини. Єдиним протипоказанням до лікування прополісом може бути індивідуальна непереносимість продукту. Тому алергікам застосовувати прополіс треба з обережністю, а ще краще – консультуватися зі своїм сімейним лікарем.

Нагадаємо, що раніше ми писали про шкоду і користь меду для здоров'я .

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