Вчені знайшли ефективний засіб для зміцнення імунітету всієї родини
Засіб на основі прополісу підійде для дорослих і дітей
Проблему зміцнення імунітету для всієї родини можна вирішити за рахунок чистого, що не містить спирту екстракту прополісу. Медики довели, що такий "еліксир здоров'я" не менше ефективний: результати дослідження опубліковані в науковому журналі Hindawi.
Новий рецепт вчених допоможе створити такий же доступний за ціною препарат, але без спирту. Він не менш ефективний і успішно справляється:
- з бактеріями, вірусами, грибками,
- має протизапальні властивості,
- ефективний не тільки для зміцнення імунної системи, лікування ГРВІ, але також астми,
- багатий антиоксидантами, флавоноїдами та фенольними кислотами.
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Альтернативна медицина також використовує цей бджолиний продукт для лікування синуситів, отитів, хвороб шлунка і кишківника, захворювань порожнини рота. А ще прополіс надає омолоджуючу дію, очищає судини від холестерину, виводить токсини. Єдиним протипоказанням до лікування прополісом може бути індивідуальна непереносимість продукту. Тому алергікам застосовувати прополіс треба з обережністю, а ще краще – консультуватися зі своїм сімейним лікарем.
Нагадаємо, що раніше ми писали про шкоду і користь меду для здоров'я .
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