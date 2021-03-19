Вчені знайшли ефективний засіб для зміцнення імунітету всієї родини

Засіб на основі прополісу підійде для дорослих і дітей

Проблему зміцнення імунітету для всієї родини можна вирішити за рахунок чистого, що не містить спирту екстракту прополісу. Медики довели, що такий "еліксир здоров'я" не менше ефективний: результати дослідження опубліковані в науковому журналі Hindawi.

Настоянку прополісу при застуді можна додавати до напоїв або використовувати для інгаляцій Фото: Depositphotos

Новий рецепт вчених допоможе створити такий же доступний за ціною препарат, але без спирту. Він не менш ефективний і успішно справляється:

з бактеріями, вірусами, грибками,

має протизапальні властивості,

ефективний не тільки для зміцнення імунної системи, лікування ГРВІ, але також астми,

багатий антиоксидантами, флавоноїдами та фенольними кислотами.

Альтернативна медицина також використовує цей бджолиний продукт для лікування синуситів, отитів, хвороб шлунка і кишківника, захворювань порожнини рота. А ще прополіс надає омолоджуючу дію, очищає судини від холестерину, виводить токсини. Єдиним протипоказанням до лікування прополісом може бути індивідуальна непереносимість продукту. Тому алергікам застосовувати прополіс треба з обережністю, а ще краще – консультуватися зі своїм сімейним лікарем.

Нагадаємо, що раніше ми писали про шкоду і користь меду для здоров'я .

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