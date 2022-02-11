Как удивить в сексе – три самых интересных позы из Камасутры, идеальные для 14-го февраля

Хотите порадовать новизной в сексе свою вторую половинку на День влюбленных – Камасутра предлагает попробовать Пизанскую башню, Х-файлы или лошадку на палочке

Удивить в сексе помогу 3 позы из Камасутры, идеальные для 14-го февраля / Фото: freepik.com, Коллаж: Сегодня

Если вы хотите удивить в сексе и сделать 14-е февраля идеальным, то попробуйте три нетривиальные позы из Камасутры. Как еще доставить максимум удовольствия своему любимому человеку – подсказал первый нейропсихолог, ученый Украины, доктор психологических наук, профессор Богдан Ткач.

Богдан Ткач / Фото: пресс-служба

Реклама

Существуют ли лучшие позы для секса?

Все люди разные и их вкусы – тоже, поэтому на вопрос, какие лучше позы для секса поможет ответить гинеколог в зависимости от анатомических особенностей партнеров.

А день святого Валентина – отличный романтический повод попробовать что-то новое, но не забывать про соблюдение техники безопасности и принципы асептики и антисептики.

Реклама

Новизна наполняет наш мозг дофамином, а секс-игрушки дают больше маневра. Еще лучше – практиковать в новых местах, потому что даже "приевшаяся" вам поза в новом контексте приобретает иной смысл и ощущения,- говорит Богдан Ткач,- Разжигает страсть также секс с новыми людьми, это как процесс самопознания через сознание другой личности.

От изменения положения тела, отмечает эксперт, и относительно вектора гравитации изменяются не только восприятия мира, но и изменяются даже рефлексы. Покрутитесь, поэкспериментируйте: вам могут помочь не только секс-игрушки, но и диваны для любви. Главное – все делайте в собственное удовольствие и с заботой о других!

Какие 3 секс-позы из Камасутры попробовать на 14-е февраля?

1. Пизанская башня: мужчина стоит, женщина лежит – для нее понадобится стол и ваше желание.

Чтобы попробовать "Пизанскую башню", незачем ехать в Италию, поможет Камасутра / Фото: cosmo.ru

Реклама

2. Х-файлы: поза, когда женщина сверху и задом наперед на партнере. Эта поза обеспечивает очень плотный генитальный контакт.

Поза секса "Х-файлы" обеспечивает очень плотный генитальный контакт и дарит наслаждение / Фото: cosmo.ru

3. Лошадка на палочке – поза для тех, кому надоела стандартная "наездница". Эта поза секса идеально подходит для поверхностной стимуляции клитора.

Лошадка на палочке – поза для тех, кому надоела стандартная "наездница", когда женщина просто сверху мужчины / Фото: cosmo.ru

Также читайте: "Тренды секс-игрушек 2022 – как выбрать свою и стоит ли менять интимные привычки", "Как сделать отношения незабываемыми".