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Тренды секс-игрушек 2022 – как выбрать свою и стоит ли менять интимные привычки

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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19 января, 16:00
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Что выбрать, БДСМ-корсет, суррогатную куклу, парфюм с феромонами или вагинальную мышку? И стоит ли менять свои привычки в сексе, если вам не хочется – в статье
Если менять свои интимные привычки для вас - нормально, то в этом помогут тренды секс-игрушек 2022
Если менять свои интимные привычки для вас - нормально, то в этом помогут тренды секс-игрушек 2022 / Фото: freepik.com

Для кого-то секс – способ расслабиться или "поле экспериментов" с новыми гаджетами, а иному человеку ни о чем другом, кроме миссионерской позы, не стоит и заикаться. Какие секс-игрушки сейчас популярны, стоит ли обязательно ими пользоваться и менять свои интимные привычки – помог разобраться первый нейропсихолог, ученый Украины, доктор психологических наук, профессор Богдан Ткач.

Богдан Ткач
Богдан Ткач / Фото: пресс-служба

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Помогут ли секс-игрушки решить интимные проблемы

Начнем с того, что если ваша сексуальная жизнь оставляет желать лучшего, то пойти в секс-шоп и купить игрушку – это не тот шаг, с которого стоит начинать. Несмотря на доступность сегодня сексуального образования, множество людей имеют проблемы с сексом: отсутствие эрекции у мужчин, либидо, полового влечения (у обоих полов), оргазма – у женщин, болезненность при половом акте и т.д.

Если есть подобные проблемы, то начинать надо не с похода в секс-шоп, а идти на консультацию к гинекологу/андрологу, а затем к нейропсихологу или психотерапевту,- говорит Богдан Ткач,- Чтобы построить именно гармоничные сексуальные отношения, помимо физического и психического состояния своего партнера или партнерши важно также учитывать их воспитание, влияние культуры и т.д. И в выборе секс-игрушек тоже нужно тоже отталкиваться от ряда факторов.

Как выбрать секс-игрушку, что важно учесть?

При выборе интимных гаджетов важно учесть, для себя лично вы выбираете секс-игрушку или это будет девайс для пользования обоих партнеров. В этом тоже поможет психолог, особенно если речь идет об игрушках для пары. Выбирать секс-игрушки только для себя вы можете без ограничений, но обязательно соблюдайте инструкции по их использованию, обработке и хранению.

Пользуясь секс-ирушками, обязательно соблюдайте инструкции по их использованию, обработке и хранению.
Пользуясь секс-ирушками, обязательно соблюдайте инструкции по их использованию, обработке и хранению. / Фото: freepik.com

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Выбирая игрушку для пары, специалист поможет не только учесть все пожелания партнеров, но и провести ликбез, как правильно обрабатывать такие гаджеты до и после занятий сексом, чтобы не занести инфекцию из прямой кишки, как пользоваться, чтобы не нанести травму, как правильно хранить. Увы, но далеко не все об этом знают.

Если вы выбираете секс-игрушку для партнера (например, хотите сделать сюрприз) обязательно учитывайте его (а не свои в первую очередь) интересы, интеллект, те нормы общества, в котором партнер/партнерша живет и т.д. И здесь самостоятельно, без подсказки специалиста тоже трудно разобраться, чтобы "попасть в яблочко".

А какие секс-игрушки сейчас популярны?

Современный тренд секс-игрушек №1 – это так называемые суррогатные куклы, изготавливают как женщин-кукол, так и мужчин. Но большей популярностью пользуются куклы-женщины: на Западе у каждого богатого мужчины есть такая игрушка или по крайней мере – ее нижняя часть. Такую секс-куклу можно выбрать, исходя не только из размера груди – а вплоть до подбора цвета глаз и лака на ногтях.

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Тренд секс-игрушек №1 – это суррогатные куклы, изготавливают как женщин-кукол, так и мужчин
Тренд секс-игрушек №1 – это суррогатные куклы, изготавливают как женщин-кукол, так и мужчин / Фото: Коллаж: Сегодня

Большой популярностью продолжают пользоваться так называемая секс-парфюмерия: эти ароматы еще называют парфюмами с феромонами. Насколько эффективны такие духи в плане разжигания сексуальной страсти – вопрос спорный. И не стоит забывать, что любую органику, (а производители говорят том, что в такие парфюмы добавляют гормоны животных) следует хранить в холодильнике. А не на полках магазинов.

Среди трендов 2022 – секс-парфюмерия: эти ароматы еще называют парфюмами с феромонами
Среди трендов 2022 – секс-парфюмерия: эти ароматы еще называют парфюмами с феромонами / Фото: freepik.com

Что касается популярной тематики БДСМ и советующих корсетов, плеток, игрушек – сейчас конкуренцию им составили различные "вагинальные мышки" на управлении. В частности, основательница секс-шопов "Афродита" и ее генеральный директор Викторя Голик отмечает, что все чаще народ интересуется "виброяйцами".

Вагинальные мышки и шарики с ручным управлением подарят удовольствие обеим партнерам
Вагинальные мышки и шарики с ручным управлением подарят удовольствие обеим партнерам / Фото: Сегодня

Это стмуляторы, которые помещаются во влагалище. А также вагинальными шариками с ручным управлением. Игрушка также используется как для тренировки влагалищных мышц, клитора, так для ануса, сосков, мошонки, то есть гаджет позволяет стимулировать эрогенные зоны обоих партнеров.

А как поменять секс-привычку партнера, если он/она не хочет?

Несмотря на то, что наше тело создано для секса, удовольствия, мы привыкли сдерживать сексуальность. Все это веками навязывается культурой, обществом, религией, воспитанием в семье. Возьмите, к примеру постсоветские страны, к которым относится и Украина.

Изначально СССР выбрал тактику навязывания секса, взять хотя б целое отдельное культурное течение – вульгаризм, где демонстрировались гениталии человека, – говорит Богдан Ткач,- Но уже с 30-х годов прошлого века все изменилось, и наоборот, пошла невротизация сексуальности. Чего только стоит фраза " В СССР секса не было".

Поэтому резко заставлять человека с консервативными взглядами менять свои убеждения и привычки в сексе – неправильно и губительно как для него, так и для ваших отношений. Это современная молодежь использует секс не только как проявление любви к партнеру, но как релакс, антистресс.

Не нужно людей, которые привыкли раз в неделю заниматься сексом в миссионерской позе и негативно относятся к секс-игрушкам, пытаться заставить пользоваться теми же вагинальными шариками или надевать БДСМ-корсет.

В сексе всегда должна быть свобода осознанного выбора между партнерами
В сексе всегда должна быть свобода осознанного выбора между партнерами / Фото: freepik.com

Должна быть свобода осознанного выбора: безусловно предложить ознакомиться, что есть такое или иное новшество в сексуальной культуре, стоит. Но если человеку это неприемлемо – то не настаивайте, уважайте его мнение. Лучше найти того, кто поддерживает и разделит ваши сексуальнее вкусы.

Также читайте: "10 секс-игрушек, которые стоит попробовать каждой паре".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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