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Як здивувати в сексі – три найцікавіші пози з Камасутри, ідеальні для 14 лютого

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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11 лютого, 08:00
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Бажаєте порадувати новизною у сексі свою другу половинку на День закоханих – Камасутра пропонує спробувати Пізанську вежу, Х-файли чи конячку на паличці
Здивувати в сексі допоможу 3 пози з Камасутри, ідеальні для 14 лютого
Здивувати в сексі допоможу 3 пози з Камасутри, ідеальні для 14 лютого / Фото: freepik.com, Колаж: Сьогодні

Якщо ви хочете здивувати у сексі та зробити 14 лютого ідеальним, то спробуйте три нетривіальні пози з Камасутри. Як ще зробити максимум задоволення своїй коханій людині – підказав перший нейропсихолог, вчений України, доктор психологічних наук, професор Богдан Ткач .

Богдан Ткач
Богдан Ткач / Фото: пресслужба

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Чи існують найкращі пози для сексу?

Всі люди різні та їх смаки – теж, тому на запитання, які кращі пози для сексу допоможе відповісти гінеколог залежно від анатомічних особливостей партнерів

А день святого Валентина – чудовий романтичний привід спробувати щось нове, але не забувайте про дотримання техніки безпеки та принципи асептики та антисептики.

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Новизна наповнює наш мозок дофаміном, а секс-іграшки дають більше маневрів. Ще краще – практикувати в нових місцях, тому що навіть звична вам поза в новому контексті набуває іншого сенсу і відчуття, – каже Богдан Ткач, – Розпалює пристрасть також секс з новими людьми, це як процес самопізнання через свідомість іншої особистості.

Як зазначає експерт, від зміни положення тіла щодо вектора гравітації у людини змінюються не лише сприйняття світу, а й навіть рефлекси. Покрутіться, поекспериментуйте: вам можуть допомогти не тільки секс-іграшки, а й гойдалки, дивани для кохання. Головне – все робіть для власного задоволення і з турботою про інших!

Які 3 секс-пози з Камасутри спробувати на 14 лютого?

1. Пізанська вежа: чоловік стоїть, жінка лежить – для неї знадобиться стіл та ваше бажання.

Щоб спробувати "Пізанську вежу", нема чого їхати до Італії, допоможе Камасутра
Щоб спробувати "Пізанську вежу", нема чого їхати до Італії, допоможе Камасутра / Фото: cosmo.ru

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2. Х-файли: поза, коли жінка зверху і задом наперед на партнері. Ця поза забезпечує дуже щільний генітальний контакт.

Поза сексу "Х-файли" забезпечує дуже щільний генітальний контакт і дарує насолоду
Поза сексу "Х-файли" забезпечує дуже щільний генітальний контакт і дарує насолоду / Фото: cosmo.ru

3. Конячка на паличці – поза для тих, кому набридла стандартна "наїзниця". Ця поза сексу ідеально підходить для поверхневої стимуляції клітора.

Конячка на паличці – поза для тих, кому набридла стандартна
Конячка на паличці – поза для тих, кому набридла стандартна "наїзниця", коли жінка просто зверху чоловіка / Фото: cosmo.ru

Також читайте: "Тренди секс-іграшок 2022 – як вибрати свою і чи варто міняти інтимні звички" , "Як зробити стосунки незабутніми".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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