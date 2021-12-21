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Чем полезен секс для здоровья и как достичь оргазма

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
21 декабря, 12:55
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Недостаток секса и у мужчин, и у женщин может привести к психическим расстройствам, проблемам с сердцем и даже онкологии. Другой вопрос – секс должен быть в радость
Секс действительно полезен для здоровья, а достичь оргазма поможет доверие к партнеру и помощь специалиста
Секс действительно полезен для здоровья, а достичь оргазма поможет доверие к партнеру и помощь специалиста / Фото: freepik.com

Существует мнение, что без секса невозможно прожить, но на самом деле очень даже возможно – и многие люди так и живут. Насколько такая жизнь делает их счастливыми и здоровыми? Секс имеет большое значение не только, как способ завести детей, он действительно полезен для здоровья.

Сегодня, 21 декабря, во Всемирный день оргазма поговорим о значимости секса и важности достижения оргазма. А разобраться в этом нам помог перший нейропсихолог, ученый Украины, доктор психологических наук, профессор Богдан Ткач.

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Богдан Ткач
Богдан Ткач / Фото: пресс-служба

Почему люди занимаются сексом вообще?

Как и у мужчин, так и у женщин существует две нейронные системы: есть креативная, для продолжения рода, а есть рекреативная, которая помогает снять стресс, убрать неврозы и получить сексуальное наслаждение.

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Люди, у которых рекреативная система развита сильнее, испытывают большую потребность в сексе. Это навязано в том числе культурой, но и зависит от сексуальной конституции – например у спортсменок потребность в сексе выше.

Сегодня именно в практике секса многие, особенно молодежь, разбираются очень хорошо – сексуальное образование стало доступным. Но построить именно гармоничные сексуальные отношения могут не все. И здесь важно учесть несколько моментов своего партнера или партнерши – воспитание, влияние культуры и состояние здоровья в том числе.

Секс для здоровья – это правда или миф?

Неполноценная сексуальная жизнь действительно отражается на здоровье мужчин и женщин. Например, мужчина всегда хочет сексуального разнообразия, и если в его интимной жизни нет новизны, то у него снижается уровень тестостерона. Это может влиять на здоровье сердца, даже приводить нарушению кровоснабжения сердечной мышцы (миокарда). А еще при дефиците секса страдают когнитивные способности, развивается онкология.

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Потребность в сексе навязана в том числе культурой, но и зависит от сексуальной конституции человека
Потребность в сексе навязана в том числе культурой, но и зависит от сексуальной конституции человека / Фото: Коллаж: Сегодня

У женщин дефицит секса также может приводить к развитию онкологических болезней репродуктивной системы. Не говоря уже о том, что сексуальная "зажатость" влечет за собой неполноценный секс (либо вообще его отсутствие).

То есть если женщина воспитана консервативно, для нее важны многие навязанные культурой и обществом "стандарты", то ей зачастую сложно расслабиться в сексе и получить разрядку – то есть оргазм. В итоге растет невротичность, копится стресс, что естественно отражается и на физическом здоровье.

То есть, секс без оргазма – этого мало?

Общество требовало от женщин быть более скромными, а религиозные правила вообще осуждали сексуальность женщин, считая мастурбацию грехом. В итоге многие женщины, которые не изучали свое тело в юности, в момент полового созревания не смогли развить свою сексуальность, то есть нейронную рекреативную систему. Юноши в этом плане были менее скромными, несмотря на запреты, так сложилось.

Оргазм женщине нужен еще и для того, чтобы разбудить нейромедиатор серотонин
Оргазм женщине нужен еще и для того, чтобы разбудить нейромедиатор серотонин / Фото: unsplash.com

Оргазм женщине нужен еще и для того, чтобы разбудить нейромедиатор серотонин – он активно выделяется во время оргазма. Этот гормон помогает снять напряжение от нерешенных жизненных проблем, расслабляет.

Вообще мужской оргазм короткий, а женский оргазм более сложный и длинный, может возникать не только при контакте с партерном – но и от внешних сексуальных стимулов. Например, при катании на велосипеде, при облизывании предметов – той же тарелки после еды.

Как же достичь оргазма и улучшить интимную жизнь?

Выбор партнера и сексуальная жизнь, которая бы удовлетворяла их обоих, зависит от множества факторов. Кого-то привлекают чисто личностные факторы партнера – ум, тело. А у других хорошо развита система обоняния и это тоже имеет значение, особенно для женщин.

Недаром женщина подсознательно выбирает мужчину по запаху – и перебить этот "зов природы", кстати, могут оральные контрацептивы, которыми женщина пользуется. В этом случае она выбирает "не своего" мужчину в биологическом плане.

Помимо подходящего партнера или партнерши, важно в каком состоянии их здоровье – как физиологическое, так и психическое,- говорит Богдан Ткач,- Если возникли проблемы с оргазмом у женщины или эректильная дисфункция у мужчины, то важно обратиться сначала к гинекологу/андрологу, а затем к нейрописхологу или психотерапевту.

Например, проблемы с блуждающим нервом, который идет от мозга к брюшной полости и иннервирует органы головы, шеи, грудной и брюшной полостей могут влиять на достижение оргазма. Не поверите – но даже воспалительные процессы в желудке, та же язвенная болезнь (а ее вызывает бактерия хеликобактер пилори) может стать причиной отсутствия оргазма. В таком случае поможет гастроэнтеролог.

В
В "борьбе за оргазм" сначала важно разобраться с физическим состоянием, а потом – уже психическим / Фото: freepik.com

К снижению сексуального желания приводят длительные воспалительные процессы в половых органах как у женщин, так и у мужчин. Поэтому в "борьбе за оргазм" сначала важно разобраться с физическим состоянием, а потом – уже психическим.

Кроме того, часто бывают проблемы в мозге, когда сформировалась деструктивная нейронная сеть, препятствующая получению сексуального наслаждения. Тогда вам поможет нейропсихолог, который эту сеть отключит. А в случае низкого сексуального интеллекта, препятствующего созданию гармонических отношений, уместно обратиться к нейропсихотерапевту.

А что еще поможет достичь оргазма?

Уже давно доказано, что мастурбация – это не зло, а наоборот полезная вещь. Особенно для женщин: достиение оргазма при мастурбации развивает сексуальность, нейронную систему сексуального наслаждения.

Также снять напряжение, зажимы в теле и развить оргазмику помогает так называемый йони-массаж. Это эротический массаж для женщин, который помогает убрать психологические травмы и получать больше удовольствия от секса.

Не отказывайтесь, если это не противоречит вашим убеждениям, от секс-игрушек. Поможет их выбрать для пары психолог, здесь важно не только учесть пожелания обоих партнеров, но и рассказать, как их обрабатывать до и после занятий сексом, чтобы не занести инфекцию из прямой кишки, как пользоваться и т.д.

Если ваша
Если ваша "вторая половинка" не хочет соглашаться на те или иные секс-эксперименты, то уважайте ее выбор / Фото: freepik.com

Также есть секс-куклы – как для мужчин, так и женщин, очень популярные сейчас в мире. Но главное – никому ничего не навязывать насильно, переубеждать партнера/партнершу или заставлять силой. Если ваша "вторая половинка" не хочет соглашаться на те или иные секс-эксперименты, значит уважайте ее выбор.

Также ранее мы писали, как найти пару для секса или романтики на Новый год-2022.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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