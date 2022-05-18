Как сделать дом безопасным для ребенка, если переехали из-за войны

Миллионы украинских детей из-за войны с Россией сейчас не дома, а в неизвестной для себя среде. МОЗ Украины напомнил базовые правила, которые помогут сделать новое окружение для ребенка безопасным и уберечь малыша от бытовых травм.
В первую очередь держите окна и входные двери закрытыми, а ребенка – в поле зрения. Осмотрите помещение и закройте доступ к розеткам, оголенным дротам, электроприборам и т.д. Чтобы ребенок не получил травму, также:
- зафиксируйте межкомнатные двери, установив опоры
- если двери стеклянные, то наклейте сверху защитную пленку, чтобы ребенок не порезался, если разобьет стекло
- уберите веревки и завязки на шторах, если такие есть
- тяжелую мебель следует закрепить, шкафы и ящики – заблокировать, на острые углы положить мягкие накладки.
Не оставляйте ребенка на высоком диване или на стуле даже на секунду. Также ставьте горячее только там, где дети не смогут дотянуться. Помните, что опасные для детей вещи – легко бьющуюся посуду, бытовую химию и т.д. нужно хранить в недоступных для малышей местах.
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