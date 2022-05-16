Помощь детям, пострадавшим от войны – как получить и где подать заявку

Если ваш ребенок или дети знакомых получили физические и/или психологические травмы из-за войны, можно получить финансовую помощь на реабилитацию и лечение. Как – в статье

Детям, пострадавшим от войны физически и морально, можно получить финансовую помощь на реабилитацию и лечение / Фото: freepik.com, dw.com

Вы знаете семью, в которой дети получили физические и/или психологические травмы в результате военных действий? Вы знаете детей, которые в результате вооруженной агрессии России не могут получить необходимую медицинскую помощь? Можно будет получить денежные выплаты для реабилитации и лечения таких детей, сообщает МОЗ Украины.

Минздрав запустил реестр, где собирает информацию о детях, которые получили физические и/или психологические травмы в результате военных действий или которые не могут получить необходимую медицинскую помощь.

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Заполняя опросник, важно внести необходимую информацию о ребенке (детях), его состоянии, контактах семьи (или опекунов) / Фото: moz.gov.ua

Собранная информация будет передаваться в Офис Президента Украины и специальный фонд, которые будут оказывать финансовую помощь родителям или опекунам для лечения или реабилитации ребенка.

Заполнить заявку на внесение в реестр можно по ссылке, смотрите "Заявка на помощь детям, которые получили травмы в результате войны". Подавать такую ​​информацию, то есть заполнять заявление могут родители, родственники или знакомые пострадавших.

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В заявке следует предоставить информацию о ребенке (детях), его состоянии, контактах семьи (или опекунов).

Заполняя опросник, важно внести необходимую информацию о ребенке (детях), его состоянии, контактах семьи (или опекунов). МОЗ просит быть внимательными при заполнении формы и вносить данные отдельно для каждого ребенка.

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