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Помощь детям, пострадавшим от войны – как получить и где подать заявку

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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16 мая, 14:00
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Если ваш ребенок или дети знакомых получили физические и/или психологические травмы из-за войны, можно получить финансовую помощь на реабилитацию и лечение. Как – в статье
Детям, пострадавшим от войны физически и морально, можно получить финансовую помощь на реабилитацию и лечение
Детям, пострадавшим от войны физически и морально, можно получить финансовую помощь на реабилитацию и лечение / Фото: freepik.com, dw.com

Вы знаете семью, в которой дети получили физические и/или психологические травмы в результате военных действий? Вы знаете детей, которые в результате вооруженной агрессии России не могут получить необходимую медицинскую помощь? Можно будет получить денежные выплаты для реабилитации и лечения таких детей, сообщает МОЗ Украины.

Минздрав запустил реестр, где собирает информацию о детях, которые получили физические и/или психологические травмы в результате военных действий или которые не могут получить необходимую медицинскую помощь.

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Заполняя опросник, важно внести необходимую информацию о ребенке (детях), его состоянии, контактах семьи (или опекунов)
Заполняя опросник, важно внести необходимую информацию о ребенке (детях), его состоянии, контактах семьи (или опекунов) / Фото: moz.gov.ua

Собранная информация будет передаваться в Офис Президента Украины и специальный фонд, которые будут оказывать финансовую помощь родителям или опекунам для лечения или реабилитации ребенка.

Заполнить заявку на внесение в реестр можно по ссылке, смотрите "Заявка на помощь детям, которые получили травмы в результате войны". Подавать такую ​​информацию, то есть заполнять заявление могут родители, родственники или знакомые пострадавших.

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В заявке следует предоставить информацию о ребенке (детях), его состоянии, контактах семьи (или опекунов).
Заполняя опросник, важно внести необходимую информацию о ребенке (детях), его состоянии, контактах семьи (или опекунов). МОЗ просит быть внимательными при заполнении формы и вносить данные отдельно для каждого ребенка.

Также мы писали, как получить бесплатную психологическую помощь во время войны – контакты и адреса.

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Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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