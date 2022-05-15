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Доктор Комаровский объяснил, как правильно общаться с детьми-беженцами, чтобы помочь им быстро адаптироваться

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Евгений Комаровский Евгений Комаровский Доктор
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15 мая, 09:00
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Евгений Комаровский считает, что когда в коллективе появляется ребенок, который видел войну, взрослым надо наоборот всячески подчеркивать, что он такой же как и все
Общаться с детьми-беженцами, чтобы помочь им быстро адаптироваться, нужно на равных, считает доктор Комаровский
Общаться с детьми-беженцами, чтобы помочь им быстро адаптироваться, нужно на равных, считает доктор Комаровский / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Нужно ли жалеть и баловать ребенка, который вынужденно переехал в другую страну вместе с родными, или стоит вести себя с ним как-то иначе? Эксперт программы "Ранок з Україною" на канале "Украина", которая сейчас выходит в эфире "Індиго TV", рассказал, как не навредить нашим детям за рубежом.

В интернете есть много видео, как украинских детей встречают в детсадах или в школе в других странах. К маленьким беженцам проявляют повышенное внимание, им многое разрешается, ведь они побывали под бомбежками, сидели в подвале, прошли ад эвакуации.

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Детям-переселенцам многое разрешается, ведь они побывали под бомбежками, сидели в подвале, прошли ад эвакуации, но правильно ли так делать?
Детям-переселенцам многое разрешается, ведь они побывали под бомбежками, сидели в подвале, прошли ад эвакуации, но правильно ли так делать?

Действительно ли правильно – предупредить воспитателей и учителей, чтобы они были заботливые и внимательные к нашим детям? Доктор Комаровский поделился своим мнением как педиатр, который понимает психологию поведения ребенка, оказавшегося в подобной ситуации.

В данном случае существует ключевое правило – ребенок должен чувствовать себя полноценным членом коллектива. Это инстинкт – быть "в стае", – объяснил Евгений Комаровский. – Как только он начинает выделяться из коллектива, как только взрослые начинают относиться к нему не так, как к остальным детям, у ребенка на уровне подсознания возникает вопрос к самому себе: "Все ли со мной в порядке? На всех кричат, а меня жалеют. Всех заставляют собирать игрушки, а меня нет. Наверно, со мной действительно что-то не так".

Эксперт программы "Ранок з Україною" считает, что когда в коллективе появляется ребенок, который видел войну, взрослым надо, наоборот, всячески подчеркивать, что он такой же, как все. Например, детям дают сложное задание, и ему – тоже. Всех просят собрать игрушки, и его это тоже касается.

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Все учат стихи, песни, и ваш малыш занимается вместе с ними. Никаких поблажек, что он столько всего пережил, поэтому его нужно жалеть и во всем потакать. Главное – создать у ребенка ощущение, что он полноценный член коллектива. И то, что с ним было, не делает его лучше или хуже, – подчеркнул кандидат медицинских наук. – Он такой, как и все остальные дети.

Напомним, что канал "Украина" продолжает транслировать общенациональный марафон "Єдині новини" и участвовать в его производстве. Любимые программы и сериалы канала "Украина" выходят в эфире телеканала "Індиго TV".

Также ранее эксперт дал совет, помогут ли биодобавки с йодом в случае ядерной катастрофы.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Евгений Комаровский
Евгений Комаровский Доктор

Детский врач, кандидат медицинских наук, автор популярных книг и телепрограмм, посвященных здоровью детей. Идеология осознанного родительства, родительства как счастья, а не как подвига — это и есть стратегическая основа деятельности доктора Комаровского.

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