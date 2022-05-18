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Як зробити простір вдома безпечним для дитини, якщо переїхали через війну

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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18 травня, 13:00
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На незнайомому місці дитина може легко отримати побутову травму. Тому закрийте доступ до розеток, заблокуйте важкі меблі, що ще зробити – у статті
Щоб убезпечити дитину вдома, якщо переїхали через війну, насамперед не залишайте її одну
Щоб убезпечити дитину вдома, якщо переїхали через війну, насамперед не залишайте її одну / Фото: Колаж: Сьогодні

Мільйони українських дітей через війну з Росією зараз не вдома, а в невідомому для себе середовищі. МОЗ України нагадав базові правила, які допоможуть зробити нове оточення для дитини безпечною та вберегти малюка від побутових травм

Щоб дитина не отримала травми в новому для неї місці проживання, не залишайте малюка без нагляду
Щоб дитина не отримала травми в новому для неї місці проживання, не залишайте малюка без нагляду

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В першу чергу тримайте вікна та вхідні двері закритими, а дитину – у полі зору. Огляньте приміщення та закрийте доступ до розеток, оголених проводів, електроприладів тощо. Щоб дитина не отримала травми, також:

  • зафіксуйте міжкімнатні двері, встановивши опори
  • якщо двері скляні, то наклейте зверху захисну плівку, щоб дитина не порізалася, якщо розіб'є скло
  • приберіть мотузки та зав'язки на шторах, якщо такі є
  • важкі меблі слід закріпити, шафи та ящики – заблокувати, на гострі кути покласти м'які накладки.

Небезпечні для дітей речі – посуд, побутову хімію і т.д. потрібно зберігати у недоступних для малюків місцях
Небезпечні для дітей речі – посуд, побутову хімію і т.д. потрібно зберігати у недоступних для малюків місцях

Не залишайте дитину на високому дивані або на стільці навіть на секунду. Також ставте гаряче лише там, де діти не зможуть дістати. Пам'ятайте, що небезпечні для дітей речі – посуд, побутову хімію і т.д. необхідно зберігати в недоступних для дітей місцях.

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Також раніше ми писали про допомога дітям, які постраждали від війни, – як отримати і де подати заявку.

А ще наш експерт, доктор Комаровський пояснив, як правильно спілкуватися з дітьми-біженцями, щоб допомогти їм швидко адаптуватися

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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