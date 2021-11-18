Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Анатомия "Вагнергейта" 💸 Тысяча Зеленского 🇪🇺 Беларусь - ЕС: кризис с мигрантами Отбор на ЧМ-2022 Отбор на ЧМ-2022

Black Friday 2021

Коллаген: за и против

Крутые фото на смартфон

Шоу "Маска"-2

Новый год 2022

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Как полнолуние и лунное затмение влияет на здоровье – мнение астролога

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
18 ноября, 08:15
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В этот день не стоит нагружаться физически, не ввязывайтесь в споры. А вот медитация или теплая ванна – то, что расслабит и поможет не нервничать
В полнолуние и лунное затмение может быть дискомфорт, тревожность со стороны эмоционального здоровья
В полнолуние и лунное затмение может быть дискомфорт, тревожность со стороны эмоционального здоровья / Фото: Коллаж: Сегодня

В четверг, 19 ноября произойдет очередное лунное затмение, которое также совпадет с полнолунием. В этот день люди, у которых не очень стойкая нервная система и нарушен эмоциональный фон, могут ощущать дискомфорт, тревожность, головные боли. Как пережить полнолуние и лунное затмение – рассказала эксперт по Фен-Шуй и мастер астропрогнозов Наталия Явон.

А если вы любите фотографировать и собираетесь снимать Луну в эти дни, то вам поможет смартфон Xiaomi 11Т.

Реклама

Наталия Явон
Наталия Явон / Фото: пресс-служба

Чего ожидать в полнолуние или затмение?

Влияние затмения на человека ощущается за несколько дней до него, и несколько дней – после. Мы становимся более открытыми и тонко чувствующими, что не всегда плохо. В такие дни могут появиться интересные идеи и озарения, поэтому записывайте все мысли и идеи.

В дни лунного затмения не стоит выяснять отношения и вести задушевные беседы
В дни лунного затмения не стоит выяснять отношения и вести задушевные беседы / Фото: Pexels

Реклама

В этот день пространство будет переполнено эмоциями, поэтому не стоит назначать встречи или вести задушевные разговоры. Иначе такие беседы могут привести к совершенно неожиданному результату, и не всегда положительному. Основное, что стоит сделать в такие дни – это постараться простить обиды и отпустить все наболевшее.

А как отпускать обиды в полнолуние?

Чтобы отпустить обиды, не нужно писать, звонить или как-то сообщать человеку, на которого обижаетесь. Ритуал "отпускания" обид проведите самостоятельно.

Хороший пример – написать письмо, которое так и останется у вас или делая хорошие пожелания тому, с кем были сложности.

Реклама

А чтобы не накопить новых обид, лучше важные мероприятия, деловые встречи, крупные покупки, а также операции перенести на другой день.

Как оставаться стабильным в полнолуние?

Если чувствуете, что "накрывает", то примите ванную или душ, вода поможет расслабиться. Также это очень хороший день для медитационных ретритов, для того, чтобы уделить больше внимания себе, расставить приоритеты на текущий момент.

Если чувствуете, что
Если чувствуете, что "накрывает", то примите ванную или душ, вода поможет расслабиться / Фото: stocksnap.io

Не нагружайте себя физически в день затмения, а если намечается горячий спор, то лучше "сделайте шаг назад". В день полнолуния часто совершаются незапланированные покупки, из разряда – "зашли в торговый центр, очнулись дома с кучей пакетов".

А для реализации собственных планов, если вы захотите "продать" свои услуги, этот день подходит, все будет сделать проще. Главное – не скромничайте, нахваливайте себя вовсю!

Также мы писали, почему осенью часто болит голова.

Читайте также:

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
Как не провалить Tinder-свидание
Мужское мнение
IQOS VEEV в Украине
Новый гаджет уже в продаже
Тестируем мини-вейп
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Лайфхак недели
Как добраться на работу без стресса
Хакнуть
And Just Like That
Сара Дж Паркер для Vogue накануне декабрьской премьеры
Шикарные фотки в стиле Керри
Здорово
Узнать индекс массы своего тела СЕГОДНЯ
Рассчитать
Ваш ИМТ
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Личный опыт
Что нужно знать перед тем, как стоять на гвоздях
Честный отзыв
Осеннее чтиво
Выбираем книгу под настроение
Буду читать
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Насколько за год подорожала богатая жизнь?
Идем в самый дорогой супермаркет Киева
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
15 - 21 ноября
Читать гороскоп
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять