Как полнолуние и лунное затмение влияет на здоровье – мнение астролога

В этот день не стоит нагружаться физически, не ввязывайтесь в споры. А вот медитация или теплая ванна – то, что расслабит и поможет не нервничать

В полнолуние и лунное затмение может быть дискомфорт, тревожность со стороны эмоционального здоровья / Фото: Коллаж: Сегодня

В четверг, 19 ноября произойдет очередное лунное затмение, которое также совпадет с полнолунием. В этот день люди, у которых не очень стойкая нервная система и нарушен эмоциональный фон, могут ощущать дискомфорт, тревожность, головные боли. Как пережить полнолуние и лунное затмение – рассказала эксперт по Фен-Шуй и мастер астропрогнозов Наталия Явон.

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Наталия Явон / Фото: пресс-служба

Чего ожидать в полнолуние или затмение?

Влияние затмения на человека ощущается за несколько дней до него, и несколько дней – после. Мы становимся более открытыми и тонко чувствующими, что не всегда плохо. В такие дни могут появиться интересные идеи и озарения, поэтому записывайте все мысли и идеи.

В дни лунного затмения не стоит выяснять отношения и вести задушевные беседы / Фото: Pexels

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В этот день пространство будет переполнено эмоциями, поэтому не стоит назначать встречи или вести задушевные разговоры. Иначе такие беседы могут привести к совершенно неожиданному результату, и не всегда положительному. Основное, что стоит сделать в такие дни – это постараться простить обиды и отпустить все наболевшее.

А как отпускать обиды в полнолуние?

Чтобы отпустить обиды, не нужно писать, звонить или как-то сообщать человеку, на которого обижаетесь. Ритуал "отпускания" обид проведите самостоятельно.

Хороший пример – написать письмо, которое так и останется у вас или делая хорошие пожелания тому, с кем были сложности.

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А чтобы не накопить новых обид, лучше важные мероприятия, деловые встречи, крупные покупки, а также операции перенести на другой день.

Как оставаться стабильным в полнолуние?

Если чувствуете, что "накрывает", то примите ванную или душ, вода поможет расслабиться. Также это очень хороший день для медитационных ретритов, для того, чтобы уделить больше внимания себе, расставить приоритеты на текущий момент.

Если чувствуете, что "накрывает", то примите ванную или душ, вода поможет расслабиться / Фото: stocksnap.io

Не нагружайте себя физически в день затмения, а если намечается горячий спор, то лучше "сделайте шаг назад". В день полнолуния часто совершаются незапланированные покупки, из разряда – "зашли в торговый центр, очнулись дома с кучей пакетов".

А для реализации собственных планов, если вы захотите "продать" свои услуги, этот день подходит, все будет сделать проще. Главное – не скромничайте, нахваливайте себя вовсю!

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