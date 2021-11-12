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Лунный календарь на неделю 15-21 ноября 2021 года

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
12 ноября, 11:33
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По лунному календарю наиболее сложным и противоречивым днем предстоящей недели ноября будет четверг.
Какой сегодня лунный день
Какой сегодня лунный день / Фото: Коллаж: Сегодня

Подробный лунный календарь на середину ноября 2021 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня.

Как Луна влияет на нашу жизнь, какие дни считаются удачными для важных дел, а когда лучше отказаться от серьезных мероприятий, узнайте из лунного календаря на период 15-21 ноября 2021 года.

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Лунный календарь по дням на неделю 15-21 ноября 2021 года

  • 15 ноября, понедельник – 12-й лунный день

Луна находится в знаке Овен. Фаза Луны – первая четверть. День проявления милосердия и сострадания, которые вернутся к вам сторицей.

  • 16 ноября, вторник – 13-й лунный день

Луна находится в знаке Овен. Фаза Луны – первая четверть. День омоложения, когда полезно заняться собственным здоровьем.

  • 17 ноября, среда – 14-й лунный день

Луна находится в знаке Телец. Фаза Луны – первая четверть. День фортуны и удачи, когда все задуманное получается, а многие желания сбываются.

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  • 18 ноября, четверг – 15-й лунный день

Луна находится в знаке Телец. Фаза Луны – первая четверть. Сатанинский день искушения и соблазнов, в этот период человек слабо контролирует свои слабости.

  • 19 ноября, пятница – 16-й лунный день

Луна находится в знаке Близнецы. Фаза Луны – полнолуние в 10:58. День гармонии, спокойствия и единения внутреннего мира с внешним.

  • 20 ноября, суббота – 17-й лунный день

Луна находится в знаке Близнецы. Фаза Луны – полнолуние. День внутренней свободы и раскрепощения, когда можно веселиться и наслаждаться жизнью.

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  • 21 ноября, воскресенье – 18-й лунный день

Луна находится в знаке Близнецы. Фаза Луны – полнолуние. День проявления внутренней сущности, когда можно приоткрыть тайные уголки собственного сознания.

Смотрите видеогороскоп на 2021 год :

Ранее мы публиковали прогноз магнитных бурь на ноябрь 2021 года.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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