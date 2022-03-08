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Бесплатная медицинская помощь переселенцам в Закарпатье – список клиник

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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8 марта, 11:35
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Если вы из-за нападения российских войск выехали в Закарпатье и нуждаетесь в медпомощи, то получить ее бесплатно можно у местных врачей, контакты – в материале
Бесплатная медицинская помощь сейчас оказывается на месте переселенцам, выехавшим в Закарпатье из-за нападения России
Бесплатная медицинская помощь сейчас оказывается на месте переселенцам, выехавшим в Закарпатье из-за нападения России / Фото: freepik.com

Из-за действий оккупационных войск РФ сотни тысяч украинцев были вынуждены покинуть свои города и остались лишены медицинской помощи. Вот список актуальных контактов, по которым вы сможете получить бесплатную профессиональную помощь от местных врачей на приеме в Ужгороде. А также онлайн – у других специалистов Закарпатья.

Получить бесплатную профессиональную помощь переселенцы могут от местных врачей на приеме в Ужгороде
Получить бесплатную профессиональную помощь переселенцы могут от местных врачей на приеме в Ужгороде / Фото: freepik.com

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Канал "Специалисты Закарпатья"

Клиника "Асклепий" принимает бесплатно. Дерматология, гинекология, отоларингология, эндокринология, стоматология, аллергология, хирургия, педиатрия, УЗ-диагностика.

т. 0990391823. г. Ужгород, ул. Другетов, 97.

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Медицинский центр "Prevention" тоже оказывает бесплатную помощь переселенцам.

т. 0 800 216 115. Все адреса – на сайте.

Ужгородская клиника "Dr.Podolska" также оказывает медицинскую помощь бесплатно.

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т. 099 285 93 25. г. Ужгород: ул. Капушанская, 145 б.

Волонтеры-координаторы:

  • относительно лекарств, медикаментов – 099 08 28 924 (Мария).
  • медицинская помощь – 050 972 23 05 (Татьяна).
  • психологическая помощь – 098 70 22 904 (Марьяна).
  • досуг детей — 050 843 12 19 (Диана).

(список будет пополняться).

Также будьте внимательны к своему здоровью и старайтесь предупредить некоторые ситуации, например узнайте "Скакнуло давление – как предупредить и остановить гипертонический криз в военное время.".

А еще по возможности старайтесь достаточно спать, чтобы ваш организм "оставался в строю", читайте "Как восстановить сон во время войны – советы врача, которые помогут".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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