Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 🎒 Тревожный чемоданчик 🇺🇦 Призыв резервистов 🚨 Режим ЧП
Поиск на segodnya.ua

Где найти убежище

Что делать при обстреле

Медицинская помощь

Тревожный чемодан

Советы безопасности

Мотивация жить
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Как оказать доврачебную помощь раненому или человеку в обмороке

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
25 февраля, 00:59
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Оказывайте медицинскую помощь, только если это безопасно для вас. Важно уметь оценить состояние пострадавшего, остановись кровотечение и сразу вызвать "скорую"
Оказывайте медицинскую помощь, только если это безопасно для вас чтобы не навредить ни себе, ни раненому или человеку в обмороке
Оказывайте медицинскую помощь, только если это безопасно для вас чтобы не навредить ни себе, ни раненому или человеку в обмороке / Фото: freepik.com, istockphoto.com

В условиях военного положения каждому важно научиться оказывать доврачебную помощь, но делать это нужно правильно. Алгоритм оказания экстренно помощи озвучил Коронавірус-інфо.

Как понять жив ли человек после обстрела

Реклама

Для начала оценивает состояние раненого или контуженного: проверьте дыхание, обратитесь к нему с вопросом. Только не нужно нажимать на тело или дергать за руки, чтобы убедиться, жив ли человек. Так вы можете еще больше повредить полученный им перелом или рану.

Посчитайте вслух от 501 до 510 (это 10 секунд), за это время человек должен сделать не менее 2-3 выдохов. Если человек в сознании, то не проверяйте его дыхание и пульс.

Затем позвоните по номеру "103" и выловите "скорую", также можно звонить в другие экстренные службы (полиция, ГСЧС)

Реклама

Как остановить кровотечение, если человек ранен

Хорошо, если под рукой жгут или специальный турникет, но можно использовать ремень, пояс, накалывают жгут выше места кровотечения. Нужно запомнить или записать время наложения жгута – можно прямо на теле пострадавшего маркером, или запишите себе в телефон.

Если не из чего сделать жгут, то давите на рану до приезда "скорой".

Реклама

А когда делать реанимацию и вентиляцию легких?

Сначала нужно очистить дыхательные пути (если есть необходимость) – если вор рту пострадавшего рвотная масса или какой-то предмет, это нужно убрать. Если человек не приходит в сознание, начинайте сердечно-легочную реанимацию (СЛР).

Покладите пострадавшего на спину, закиньте его голову назад.

Затем двумя руками нажимайте по середине грудной клетки, положив основание одной ладони на вторую. двумя руками: основание одной ладони накройте другой ладонью. Глубина нажатия – 5-6 см, а частота должна составлять около 100-120 в минуту.

Держите раненого до приезда "скорой" в боковом положении, также если человек пришел в сознание, не бросайте его самого, дождитесь медиков. Поскольку он в болевом шоке и моет попытаться снять жгут.

В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Keep Calm
Полезный совет на сегодня
Как восстановить силы в эти нелегкие времена
Узнать!
Doodle Сегодня
24 февраля. Татьяна Яблонская. 105 лет назад в этот день родилась украинская художница, жившая при трех социальных укладах – царизме, социализме и в независимой Украине…
История дня - за минуту
Женские истории
Невероятные победы над болезнью
Не сдавайся!
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Узнать!
Ukrainian Fashion Week
25 лет моды в Украине
Новый сезон
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Афиша
Концерты февраля
Посетить
Тогда и сейчас
Узнаете на этом фото 2006 года Олю Полякову?
Больше фото
Здорово
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
21 — 27 февраля
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять