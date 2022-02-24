Как вести себя при обстреле на улице, в транспорте и дома

Где прятаться во время обстрела – в бомбоубежище, в ванной или канаве зависит от того, где вы находитесь. Какие места подходят для укрытия, а какие нет – в статье

При обстреле на улице, в транспорте и дома нужно найти подходящее убежище, держаться подальше от окон / Фото: istockphoto.com, Коллаж: Сегодня

При взрывах и обстрелах на улице спасут подземные переходы и глубокие ямы. А вот забегать в подъезды или прятаться под машинами не стоит. Как вести себя при обстреле, какие места лучше для укрытия и как сохранить жизнь, поделились в общественной организации "Восток СОС".

Как вести себя при обстреле на улице

Если обстрел начался, когда вы на улице, то важно быстрее лечь на землю, это снизит риски попадания осколков от снарядов. Изначально при полете снаряда слышится свист (или шорох), затем сразу взрыв. Так вот, услышали взрыв – падайте на землю. Затем оглядитесь – укрываться следует в каком-нибудь выступе, канаве, углублении в земле – постарайтесь отыскать такое место и спрятаться там.

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Когда обстрел застал вас в транспорте, то остановитесь, выйдите из авто, если вы за рулем. Распространенная ошибка – думать, что на машине вы сможете быстрее уехать от летящих снарядов. Тем более попадание снаряда в бензобак – еще опаснее.

При взрывах и обстрелах на улице спасут подземные переходы и глубокие ямы. А вот забегать в подъезды или прятаться под машинами не стоит / Фото: Донбас-СОС

Если вы едете в такси, общественном транспорте – требуйте, чтобы водитель остановился и выпустил пассажиров. Нужно бежать в противоположную от обстрела сторону, залечь на землю. Помните об упомянутом выше укрытии – сначала поищите его глазами, а потом уже перебежками или отползанием (быстрыми короткими бросками) в перерывах между взрывами спешите в укрытие.

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Добежав до укрытия, ложитесь, руками обхватите голову, закройте уши, приоткройте рот – это поможет избежать контузии, если близко разорвется снаряд. Старайтесь не поддаваться панике, как бы сложно не было: считайте взрывы, минуты, это вас отвлечет. Знайте, что максимум после сотого взрыва обстрелы прекращаются, артобстрел длится в среднем минут 20. Ваша задача – спрятаться и пережить этот момент.

Как вести себя при обстреле дома

Если в вашем доме есть подвал и он открыт – идите туда, если нет – то лучше спуститься с верхних этажей на нижние. Прятаться лучше всего в самых внутренних комнатах, среди несущих стен, например, в ванной. В случае, когда известно направление обстрела, прячьтесь в самой удаленной комнате, с противоположной стороны. Не стойте возле окон, не выходите на балкон!

Нужно сесть на пол у стены, чем ниже человек – тем меньше шансов попадания в него снарядных осколков. Окна можно "укрепить" мешками с песком, диванными подушками, закрыть мебелью (массивной), в которой есть вещи.

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Если будете прятаться в погребе, то можно оставить на видном месте большой плакат с надписью, что вы на время обстрела прячетесь там / Фото: istockphoto.com

Если вы живете в частном доме, то можно укрыться в погребе. Но погреб при обстреле может завалить. Если будете прятаться в погребе, то можно оставить на видном месте большой плакат с надписью, что вы на время обстрела прячетесь там – и указать, где сам погреб находится. Берите с собой гаджеты (смартфоны, радио), питьевую воду.

Какие места подходят для укрытия при обстреле

Безопаснее всего прятаться в бомбоубежище, потому что там есть вентиляция, мощное перекрытие и несколько выходов, в отличие от подвалов. Также подходят для укрытия метро, подземные переходы, траншеи, смотровые ямы в гаражах или на СТО (но именно те, что на воздухе).

Когда обстрел закончится, то выходите из укрытия осторожно и обязательно смотрите под ноги, ничего не понимайте с земли! / Фото: istockphoto.com

Если сможете открыть канализационный люк и залезть в систему канализации или водоснабжения – тоже подходит. На худой конец можно спрятаться за высоким бордюром или фундаментом забора. Важно, чтобы укрытие было хоть минимально углублено и как можно дальше от зданий, которые могут обрушиться или загореться.

Какие места НЕ подходят для укрытия при обстреле

Подъезды, многоэтажные дома, загроможденные подвалы – все это может обрушиться при бомбардировке. Также не прячьтесь под машинами, автобусами, под стенами магазинов или офисов. Из-за взрывной волны сверху будет лететь стекло, к тому же риск оползней тоже велик. Не прячьтесь среди всяких контейнеров, ящиков, стройматериалов – они могут загораться.

Что делать после обстрела

Когда обстрел закончится, то выходите из укрытия осторожно и обязательно смотрите под ноги! Ничего не поднимайте с земли, особенно непонятных предметов – это могут быть боевые элементы снарядов или кассетная бомба, которые от малейшего прикосновения врывается.

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