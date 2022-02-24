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Больницы будут работать – как получить медпомощь при военном положении

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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24 февраля, 13:15
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Экстренную медицинскую помощь получат все в ней нуждающиеся, а плановые консультации врачей, сдача анализов, плановая диагностика и операции пока отложены
Больницы будут работать и получить медпомощь при военном положении сможет каждый
Больницы будут работать и получить медпомощь при военном положении сможет каждый / Фото: freepik.com, istockphoto.com

Все государственные больницы и другие медучреждения, включая МОЗ Украины, "скорая помощь" и т.д. работают в обычном режиме. Все, кому понадобится срочная медицинская помощь, смогут получить ее, заверил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В связи с чрезвычайным положением временно отменены только плановые консультации и обследования, сдача плановых анализов, проведение плановых операций, в остальном – работа здравоохранения не изменится. Также в нынешней ситуации важно самостоятельно уметь оказать медпомощь.

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Клиники и больницы снабжены медикаментами, перевязочными материалами на случай ранений или возможных ожогов, и их запасы постоянно пополняются. Все больницы также снабжены автономными источниками питания, на случай отключения электричества.

Помощь оказывается круглосуточно, если нужно вызвать "скорую" – вызывайте. Однако задержка бригад "скорой" может произойти не потому, что медики не справляются, а из-за пробок и заторов на дорогах, заправках и т.д. Поэтому ведомство просит всех автомобилистов пропускать машины "скорой", которые едут на вызовы.

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Мы сильнее, чем в 2014 году, потому что имеем опыт и совсем другой уровень готовности как к информационным, так и к возникающим угрозам безопасности. Украина – единственная, а система Министерства здравоохранения готова к любым сценариям развития событий, – подытожил министр.

Сегодня, 24 февраля, некоторые частные клиники приостановили свою работу и предупредили своих пациентов
Сегодня, 24 февраля, некоторые частные клиники приостановили свою работу и предупредили своих пациентов / Фото: скриншот

Что касается работы частных клиник, то сегодня, 24 февраля, некоторые приостановили свою работу и предупредили своих пациентов. Как будут работать частные медучреждения – зависит от решения их руководства.

Также мы писали, что нужно иметь под рукой в аптечке на случай ЧС, читайте "Как собрать аптечку на случай чрезвычайного положения – что должно быть под рукой".

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А еще полезно узнать, что их еды положить в "тревожный чемоданчик", читайте "Какие продукты нужно брать в "тревожный чемоданчик", а что стоит оставить".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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