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Как научиться управлять эмоциями с помощью медитации майндфулнесс

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
4 августа, 19:15
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Научиться понимать себя, выдерживать стрессы, даже бросить курить или есть фастфуд поможет медитация майндфулнесс. Что стоит за этим модным словом – в материале
Научиться управлять эмоциями поможет медитация майндфулнесс
Научиться управлять эмоциями поможет медитация майндфулнесс / Фото: Сегодня

Осознанность с пользой для жизни – самый короткий ответ на вопрос, чего же помогает добиться медитация майндфулнесс. Mindfulness – это практики на уровне ума и тела, которые подходят практически всем людям. Зачем нужно медитировать, какую именно практику выбрать, как и с чего начать – рассказал гид по медитации осознанности, выпускник Timeless Impact Academy, Мюнхен, Ярослав Гордиевич.

Ярослав Гордиевич
Ярослав Гордиевич / Фото: пресс-служба

Почему именно Mindfulness так популярна?

Медитацию майндфулнесс еще называют фитнесом для ума, сегодня она снова очень популярна и востребована. Хотя сама эта практика появилась более 40 лет назад: это модное и даже хайповое нынче слово пришло к нам с запада.

В конце 70-х профессор Массачусетского университета Джон Кабат-Зинн решил использовать медитативные практики буддизма в медицинских целях. Сегодня, когда уровень бытового стресса зашкаливает, мы сами довели многие наши привычки – негативные в том числе, до автоматизма. И перестали замечать очевидные вещи, которые значительно портят жизнь нам.

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А мы, в свою очередь, пусть неосознанно – но портим ее окружающим нас людям. Поэтому все больше людей хотят научиться понимать себя и других, стать боле спокойным, расслабиться и снять стресс, или наоборот – сконцентрироваться перед предстоящим серьезным делом.

И именно майндфулнесс, практики осознанности на уровне ума, речи и тела, помогут нам облегчить жизнь.

Правда ли, что майндфулнес – это психотерапевтическая практика?

Много мифов и тайн существовало и будет существовать вокруг любой медитации, не только майндфулнес. Да, эту медитацию используют некоторые специалисты в качестве психологической помощи. Существует так называемая Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT), которую позиционируют, как науку осознанности в спасении от сложных психологических состояний.

В практике Mindfulness существует несколько упражнений, традиций много, разные школы делают разные акценты на ту или иную медитацию. Важный момент – эта практика помогает работать со своим умом без какого-либо религиозного подтекста.

Чтобы легче было понять, можно использовать хороший пример с велосипедом. Ведь мы его покупаем, чтобы ездить, а не держать на балконе. Хотя некоторые делают и так, но тогда велосипед не приносит пользы. Сначала мы учимся ездить, а потом выбираем – куда отправиться.

Медитация – это хороший инструмент, чтобы улучшить повседневную жизнь
Медитация – это хороший инструмент, чтобы улучшить повседневную жизнь / Фото: unsplash.com

Можно поехать в магазин за продуктами, на велопрогулку в парк или покорить Тур де Франс – самую престижную и популярную велогонку в мире. Так и с майндфулнесс: если сравнивать эту практику медитации с велосипедом, то важно знать, что этот велосипед может ехать в разные стороны, использоваться для разных целей.

В том числе и в формате психотерапии с доктором-профессионалом, и для развития разных качеств характера – стойкости, открытости, спонтанности, спокойствия, и как способ быстрой борьбы со стрессом. Медитация – это хороший инструмент, не самоцель. Цель – улучшить нашу повседневную жизнь, отношение с собой и другими.

Что же происходит с теми, кто практикует майндфулнесс?

Первое, наверное результат также зависит от цели, которую мы хотим достичь. Попробовать медитировать в плане приобретения новых ощущений и опыта – отлично. Если ваш запрос "Хочу быть боле спокойным в стрессовых ситуациях" – ок, майндфулнесс тоже подходит.

Как и для тех, кто хочет разобраться в своих чувствах и отношениях с другими, научится регулировать отношение к своим эмоциям, быть эмоционально стабильным и гибким. А еще медитация хорошо дополняет традиционную медицину при болевом синдроме, есть свидетельства и исследования по теме, или помогает лучше уснуть без снотворного.

Хорошо понимать зачем вы медитируете – это формирует мотивацию и желание работать со своими плохими привычками, начать замечать их.

Также в процессе медитации человек учится находиться здесь и сейчас, учиться не отвлекаться. И, самое важное, это учиться относиться ко всему что происходит с вами без оценки, без супербыстрых суждений – хорошо/плохо, обидели меня или похвалили и т.д. То есть мы учимся не вешать ярлыки, принимаем себя и ситуации, какими они есть и развиваем уже имеющиеся у нас позитивные качества.

Например, вы замечаете, что постоянно заедаете стресс, но ничего не можете с этим поделать. С помощью медитации приходит осознанность и понимание того, что каждый стресс, заеденный кусочком торта, в конце концов привел вас к набору лишних килограммов.

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Так, с помощью майнфулднесс можно увидеть причину проблемы, понять, откуда она пришла, зафиксировать в уме и наконец-то начать что-то с этим делать. Есть пример, когда с помощью майндфулнесс люди, которые годами не могли курить – избавились от этой вредной привычки.

Потому что наконец осознали, насколько это вредно, как им неприятен сигаретный дым на самом деле. Интересный пример для меня, как бывшего курильщика – об этом написал Джадсон Брюэр в книге "The сraving mind".

Ок, какие же практики майндфулнесс можно использовать

Зависит от вашей ситуации. Например, при высоком уровне стресса и бессоннице подойдет практика "Сканирование тела". Здесь мы учимся обращать внимание на ощущения, перемещая свой внутренний взгляд на разные части тела и отмечать все возникающие ощущения. Это хороший вариант медитации для начинающих.

Более простой способ медитации – смотреть на чашку с чаем или кофе и концентрироваться с помощью такого объекта, это помогает успокоить ум. Как только вы замечаете, что отвлеклись за появившимися мыслями, то спокойно "возвращаетесь" назад.

Можно медитировать на чашку кофе или чая
Можно медитировать на чашку кофе или чая / Фото: unsplash.com

"Изюмная медитация" (или на самом деле с другим любым съедобным объектом) помогает заметить качество нашего питания, снять процесс принятия пищи "с автомата" и отследить, а что же мы чувствуем после обеда – хочется лечь на диван и поскорее переварить все это? Если да, то может тогда стоит изменить свой рацион на более легкий салат вместо жареной картошки-фри?

Сначала мы берем изюминку, любуемся ей, потом нюхаем, подносим к уху и "хрустим" ею, лишь затем кладем в рот. И позволяем вкусовым рецепторам включиться, а только потом проглатываем. Такие упражнения можно делать и с кофе или чаем – отличный ритуал для утреннего чаепития и полезной медитации. А занимает всего несколько минут.

Сколько же нужно медитировать и как начать?

Для начала отлично подойдет популярная и простая практика "Концентрация на дыхании". Для этого не нужно искать удаленное место на высокой горе – достаточно сесть в офисе или дома с прямой спиной. Можно на стул, не обязательно сразу пытаться сесть в позу "лотос", зажигать благовония и покупать самую дорогую подушку для медитаций.

Вообще поймите, что медитация – это позитивное влияние на тело и ум, которое вы делаете для развития осознанности. А не для сториз в Instagram: хотя, выглядит, конечно, красиво и модно. Но только одно селфи "в лотосе", без ежедневной практики, не поможет вам побороть укоренившееся привычки и научиться быть более счастливым.

Осознание того, что мир – это не райский сад, что есть негативные эмоции и привычки, полезно на самом деле. А медитация – это не волшебная пилюля для расслабления или панацея от всех бед. Она работает и в "хорошую погоду", и когда вас "штормит". Но главное – регулярность: пусть сначала это будет всего 3 минуты в день. Потом можно довести до 5-ти, 10-ти минут и даже дольше.

Медитировать можно на полу или на стуле – главное, с ровной спиной
Медитировать можно на полу или на стуле – главное, с ровной спиной / Фото: Сегодня

Садимся с ровной спиной, следуем за вдохами и выдохами или считаем вдохи и выдохи от 1 до 7. И каждый раз, когда замечаем, что отвлеклись – начинаем снова. И кода возникают мысли – что мол я сижу и валяю тут дурака – мысленно думаем "ок, я это замечаю, отпускаю и продолжаю дальше".

Сейчас множество роликов на ютубе или литературы, по тем же практикам майндфулнес, можно найти что-то стоящее. Вот несколько рекомендаций по хорошим книгам у меня на ФБ

А может лучше начать с тренером, и как потом не бросить?

В процессе медитации мы открываем качества, которых ранее не замечали. И конечно, начинают появляться вопросы. Поэтому для прояснения таких моментов и отработки некоторых навыков хорошо медитировать с учителем или вообще пройти практический курс.

Ведь гораздо легче учиться на примере профи – будь то спорт, йога, игра на музыкальном инструменте или медитация. Также стоит обратить внимание на то где и когда учился сам тренер, его опыт и живет ли он так, как учит. Все таки наш ум не менее важен чем тело, а доктора выбирают внимательно.

Единственный способ медитировать регулярно – просто медитировать регулярно, как банально бы то не звучало. Кстати, все больше и больше компаний вводят медитации для сотрудников – на том же ровне, как корпоративный английский язык. Это хороший способ дать сотрудникам перезагрузиться, получить 10 минут перезарядки в середине рабочего дня, например.

Запишитесь в группу, так легче медитировать регулярно и не бросить
Запишитесь в группу, так легче медитировать регулярно и не бросить / Фото: freepik.com

Найдите свой метод: ставьте таймер, кладите посредине комнаты подушку для медитации, о которую легко зацепиться ногой утром, сесть и начать медитировать. Найдите компанию или запишитесь в группу, понимание того, что вечером у вас медитация и уже куплен абонемент не позволит уклониться от нее.

А когда лучше медитировать: утром или вечером?

С одной стороны – лучше утром, когда еще все "не закрутилось" - не берите в руки телефон, не открывайте соцсети, найдите те самые 3-5-10-20 минут, чтобы присесть и уделить немного времени медитации. Утром мы более свежие, но наш ум менее спокоен, он "прыгает" и сильнее отвлекается. Небольшая утренняя медитация как раз поможет успокоиться и настроиться на рабочий лад.

Можно помедитировать в обеденный перерыв, даже если он у вас всего полчаса. Выделите 5 минут, чтобы сделать дыхательную практику, и вы увидите, насколько хорошо это помогает перезагрузиться и получить дистанцию от происходящих на работе драм и стрессовых ситуаций.

Медитировать перед сном хорошо для расслабления, снятия накопившейся усталости и более спокойного сна.

А есть ли противопоказания к медитации?

Если у вас есть психологические проблемы, то стоит проконсультироваться со своим семейным врачом или психотерапевтом. Понятно, что врач не всегда владеет полной информацией о том, что такое медитация.

И тем не мене, таких специалистов сегодня немало, они подскажут – можно ли вам начинать медитировать самостоятельно или все-таки сначала нужна профессиональная психотерапевтическая помощь.

Важный момент: медитировать, работать со своим умом и избавляться от негативных привычек может каждый. Но лишь регулярная работа над собой принесет плоды.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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