Как научиться управлять эмоциями с помощью медитации майндфулнесс

Научиться понимать себя, выдерживать стрессы, даже бросить курить или есть фастфуд поможет медитация майндфулнесс. Что стоит за этим модным словом – в материале

Научиться управлять эмоциями поможет медитация майндфулнесс / Фото: Сегодня

Осознанность с пользой для жизни – самый короткий ответ на вопрос, чего же помогает добиться медитация майндфулнесс. Mindfulness – это практики на уровне ума и тела, которые подходят практически всем людям. Зачем нужно медитировать, какую именно практику выбрать, как и с чего начать – рассказал гид по медитации осознанности, выпускник Timeless Impact Academy, Мюнхен, Ярослав Гордиевич.

Ярослав Гордиевич / Фото: пресс-служба

Почему именно Mindfulness так популярна?

Медитацию майндфулнесс еще называют фитнесом для ума, сегодня она снова очень популярна и востребована. Хотя сама эта практика появилась более 40 лет назад: это модное и даже хайповое нынче слово пришло к нам с запада.

В конце 70-х профессор Массачусетского университета Джон Кабат-Зинн решил использовать медитативные практики буддизма в медицинских целях. Сегодня, когда уровень бытового стресса зашкаливает, мы сами довели многие наши привычки – негативные в том числе, до автоматизма. И перестали замечать очевидные вещи, которые значительно портят жизнь нам.

А мы, в свою очередь, пусть неосознанно – но портим ее окружающим нас людям. Поэтому все больше людей хотят научиться понимать себя и других, стать боле спокойным, расслабиться и снять стресс, или наоборот – сконцентрироваться перед предстоящим серьезным делом.

И именно майндфулнесс, практики осознанности на уровне ума, речи и тела, помогут нам облегчить жизнь.

Правда ли, что майндфулнес – это психотерапевтическая практика?

Много мифов и тайн существовало и будет существовать вокруг любой медитации, не только майндфулнес. Да, эту медитацию используют некоторые специалисты в качестве психологической помощи. Существует так называемая Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT), которую позиционируют, как науку осознанности в спасении от сложных психологических состояний.

В практике Mindfulness существует несколько упражнений, традиций много, разные школы делают разные акценты на ту или иную медитацию. Важный момент – эта практика помогает работать со своим умом без какого-либо религиозного подтекста.

Чтобы легче было понять, можно использовать хороший пример с велосипедом. Ведь мы его покупаем, чтобы ездить, а не держать на балконе. Хотя некоторые делают и так, но тогда велосипед не приносит пользы. Сначала мы учимся ездить, а потом выбираем – куда отправиться.

Медитация – это хороший инструмент, чтобы улучшить повседневную жизнь / Фото: unsplash.com

Можно поехать в магазин за продуктами, на велопрогулку в парк или покорить Тур де Франс – самую престижную и популярную велогонку в мире. Так и с майндфулнесс: если сравнивать эту практику медитации с велосипедом, то важно знать, что этот велосипед может ехать в разные стороны, использоваться для разных целей.

В том числе и в формате психотерапии с доктором-профессионалом, и для развития разных качеств характера – стойкости, открытости, спонтанности, спокойствия, и как способ быстрой борьбы со стрессом. Медитация – это хороший инструмент, не самоцель. Цель – улучшить нашу повседневную жизнь, отношение с собой и другими.

Что же происходит с теми, кто практикует майндфулнесс?

Первое, наверное результат также зависит от цели, которую мы хотим достичь. Попробовать медитировать в плане приобретения новых ощущений и опыта – отлично. Если ваш запрос "Хочу быть боле спокойным в стрессовых ситуациях" – ок, майндфулнесс тоже подходит.

Как и для тех, кто хочет разобраться в своих чувствах и отношениях с другими, научится регулировать отношение к своим эмоциям, быть эмоционально стабильным и гибким. А еще медитация хорошо дополняет традиционную медицину при болевом синдроме, есть свидетельства и исследования по теме, или помогает лучше уснуть без снотворного.

Хорошо понимать зачем вы медитируете – это формирует мотивацию и желание работать со своими плохими привычками, начать замечать их.

Также в процессе медитации человек учится находиться здесь и сейчас, учиться не отвлекаться. И, самое важное, это учиться относиться ко всему что происходит с вами без оценки, без супербыстрых суждений – хорошо/плохо, обидели меня или похвалили и т.д. То есть мы учимся не вешать ярлыки, принимаем себя и ситуации, какими они есть и развиваем уже имеющиеся у нас позитивные качества.

Например, вы замечаете, что постоянно заедаете стресс, но ничего не можете с этим поделать. С помощью медитации приходит осознанность и понимание того, что каждый стресс, заеденный кусочком торта, в конце концов привел вас к набору лишних килограммов.

Читайте также: Как с помощью йоги и медитации добиться внутреннего изменения сознания

Так, с помощью майнфулднесс можно увидеть причину проблемы, понять, откуда она пришла, зафиксировать в уме и наконец-то начать что-то с этим делать. Есть пример, когда с помощью майндфулнесс люди, которые годами не могли курить – избавились от этой вредной привычки.

Потому что наконец осознали, насколько это вредно, как им неприятен сигаретный дым на самом деле. Интересный пример для меня, как бывшего курильщика – об этом написал Джадсон Брюэр в книге "The сraving mind".

Ок, какие же практики майндфулнесс можно использовать

Зависит от вашей ситуации. Например, при высоком уровне стресса и бессоннице подойдет практика "Сканирование тела". Здесь мы учимся обращать внимание на ощущения, перемещая свой внутренний взгляд на разные части тела и отмечать все возникающие ощущения. Это хороший вариант медитации для начинающих.

Более простой способ медитации – смотреть на чашку с чаем или кофе и концентрироваться с помощью такого объекта, это помогает успокоить ум. Как только вы замечаете, что отвлеклись за появившимися мыслями, то спокойно "возвращаетесь" назад.

Можно медитировать на чашку кофе или чая / Фото: unsplash.com

"Изюмная медитация" (или на самом деле с другим любым съедобным объектом) помогает заметить качество нашего питания, снять процесс принятия пищи "с автомата" и отследить, а что же мы чувствуем после обеда – хочется лечь на диван и поскорее переварить все это? Если да, то может тогда стоит изменить свой рацион на более легкий салат вместо жареной картошки-фри?

Сначала мы берем изюминку, любуемся ей, потом нюхаем, подносим к уху и "хрустим" ею, лишь затем кладем в рот. И позволяем вкусовым рецепторам включиться, а только потом проглатываем. Такие упражнения можно делать и с кофе или чаем – отличный ритуал для утреннего чаепития и полезной медитации. А занимает всего несколько минут.

Сколько же нужно медитировать и как начать?

Для начала отлично подойдет популярная и простая практика "Концентрация на дыхании". Для этого не нужно искать удаленное место на высокой горе – достаточно сесть в офисе или дома с прямой спиной. Можно на стул, не обязательно сразу пытаться сесть в позу "лотос", зажигать благовония и покупать самую дорогую подушку для медитаций.

Вообще поймите, что медитация – это позитивное влияние на тело и ум, которое вы делаете для развития осознанности. А не для сториз в Instagram: хотя, выглядит, конечно, красиво и модно. Но только одно селфи "в лотосе", без ежедневной практики, не поможет вам побороть укоренившееся привычки и научиться быть более счастливым.

Осознание того, что мир – это не райский сад, что есть негативные эмоции и привычки, полезно на самом деле. А медитация – это не волшебная пилюля для расслабления или панацея от всех бед. Она работает и в "хорошую погоду", и когда вас "штормит". Но главное – регулярность: пусть сначала это будет всего 3 минуты в день. Потом можно довести до 5-ти, 10-ти минут и даже дольше.

Медитировать можно на полу или на стуле – главное, с ровной спиной / Фото: Сегодня

Садимся с ровной спиной, следуем за вдохами и выдохами или считаем вдохи и выдохи от 1 до 7. И каждый раз, когда замечаем, что отвлеклись – начинаем снова. И кода возникают мысли – что мол я сижу и валяю тут дурака – мысленно думаем "ок, я это замечаю, отпускаю и продолжаю дальше".

Сейчас множество роликов на ютубе или литературы, по тем же практикам майндфулнес, можно найти что-то стоящее. Вот несколько рекомендаций по хорошим книгам у меня на ФБ

А может лучше начать с тренером, и как потом не бросить?

В процессе медитации мы открываем качества, которых ранее не замечали. И конечно, начинают появляться вопросы. Поэтому для прояснения таких моментов и отработки некоторых навыков хорошо медитировать с учителем или вообще пройти практический курс.

Ведь гораздо легче учиться на примере профи – будь то спорт, йога, игра на музыкальном инструменте или медитация. Также стоит обратить внимание на то где и когда учился сам тренер, его опыт и живет ли он так, как учит. Все таки наш ум не менее важен чем тело, а доктора выбирают внимательно.

Единственный способ медитировать регулярно – просто медитировать регулярно, как банально бы то не звучало. Кстати, все больше и больше компаний вводят медитации для сотрудников – на том же ровне, как корпоративный английский язык. Это хороший способ дать сотрудникам перезагрузиться, получить 10 минут перезарядки в середине рабочего дня, например.

Запишитесь в группу, так легче медитировать регулярно и не бросить / Фото: freepik.com

Найдите свой метод: ставьте таймер, кладите посредине комнаты подушку для медитации, о которую легко зацепиться ногой утром, сесть и начать медитировать. Найдите компанию или запишитесь в группу, понимание того, что вечером у вас медитация и уже куплен абонемент не позволит уклониться от нее.

А когда лучше медитировать: утром или вечером?

С одной стороны – лучше утром, когда еще все "не закрутилось" - не берите в руки телефон, не открывайте соцсети, найдите те самые 3-5-10-20 минут, чтобы присесть и уделить немного времени медитации. Утром мы более свежие, но наш ум менее спокоен, он "прыгает" и сильнее отвлекается. Небольшая утренняя медитация как раз поможет успокоиться и настроиться на рабочий лад.

Можно помедитировать в обеденный перерыв, даже если он у вас всего полчаса. Выделите 5 минут, чтобы сделать дыхательную практику, и вы увидите, насколько хорошо это помогает перезагрузиться и получить дистанцию от происходящих на работе драм и стрессовых ситуаций.

Медитировать перед сном хорошо для расслабления, снятия накопившейся усталости и более спокойного сна.

А есть ли противопоказания к медитации?

Если у вас есть психологические проблемы, то стоит проконсультироваться со своим семейным врачом или психотерапевтом. Понятно, что врач не всегда владеет полной информацией о том, что такое медитация.

И тем не мене, таких специалистов сегодня немало, они подскажут – можно ли вам начинать медитировать самостоятельно или все-таки сначала нужна профессиональная психотерапевтическая помощь.

Важный момент: медитировать, работать со своим умом и избавляться от негативных привычек может каждый. Но лишь регулярная работа над собой принесет плоды.