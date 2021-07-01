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Как клеить пластырь, чтобы он не отклеивался: простой лайфхак

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
1 июля, 21:11
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Вы даже сможете сгибать палец или локоть, и пластырь не слетит с раны
Как клеить пластырь
Как клеить пластырь / Фото: Unsplash

Многие из нас не умеют пользоваться лейкопластырем. Порез, ожог или другая травма – само по себе уже неприятно. Но еще больше раздражает, когда с обработанной и заклеенной ранки слетает пластырь.

Вопросов не возникает, если нужно заклеить ровную поверхность. Его просто аккуратно наносят на обработанную ранку так, чтобы края пластыря легли на сухую и обезжиренную поверхность кожи. В этом случае он надежно приклеивается.

Но вот если необходимо заклеить маленький участок кожи, к примеру, палец, локоть, изгиб ладони, то тут возникают проблемы. Обычно пластырь не хочет держаться и норовит отклеиться в самый непредсказуемый момент. Или же наоборот, фиксирует так, что сустав не сгибается.

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Как правильно наклеить пластырь: лайфхак

  1. Прежде чем заклеить ранку, возьмите пластырь и сделайте один или несколько надрезов, в зависимости от характера и размера травмированного места.
    Как клеить пластырь
    Как клеить пластырь / Фото: Pinterest
  2. Затем снимите с пластыря защитный слой и наложите на ранку, а надрезанными полосками зафиксируйте пластырь в удобном положении.
    Как клеить пластырь
    Как клеить пластырь / Фото: Pinterest
  3. Теперь палец можно сгибать, и пластырь не будет ему мешать. При этом он надежно закрывает травмированное место.
    Как клеить пластырь
    Как клеить пластырь / Фото: Pinterest
  4. Если нужно заклеить колено или локоть, вы можете взять два лейкопластыря и наклеить их крест-накрест.
    Как клеить пластырь
    Как клеить пластырь / Фото: Unsplash

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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