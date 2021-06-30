Как спастись от мошек: проверенные лайфхаки

Надоедливые насекомые не терпят запах эвкалипта, дыма и гвоздики. Но это далеко не все способы, как избавиться от мошек в квартире и на улице.

Как избавиться от мошек / Фото: Сегодня

Лето несет нам не только радость провести время на природе и съесть сочные фрукты. Оно также подбрасывает надоедливых насекомых, готовых подпортить нам настроение. Стоит хоть немного полежать ягодам или фруктам на столе, как на них тут же появляются крылатые иждивенцы. Как спастись от мошек, которые так и норовят кусаться, набрасываться на еду и просто летать, где вздумается? Выход есть, и даже не один.

Life Сегодня поделится с вами простыми секретами, как облегчить себе жизнь и избавиться от насекомых в доме и на природе.

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Как отпугнуть мошек народными средствами: лайфхаки

Лайфхак 1. Кошачья мята

Кошачья мята / Фото: wikipedia.org

Или по-другому – котовник. Это растение, разложенное в доме, предотвратит появление насекомых, потому что они не любят его специфический запах.

Лайфхак 2. Гвоздика

Гвоздика / Фото: Pixabay

Если мошкара кусает вас на улице, спасет гвоздика. Возьмите 2-3 бутона этой специи, прокипятите в стакане воды 10 минут. Затем смешайте несколько капель отвара с любимыми духами и протрите открытые участки тела перед прогулкой.

Лайфхак 3. Аромамасло

Как защититься от комаров / Фото: Pinterest

Мошки, комары и другие кровососы не любят запах эвкалипта, так что используйте его в аромалампе, капните в костер или нанесите на кожу.

Лайфхак 4. Дым

Как отпугнуть насекомых / Фото: Pixabay

Отпугнуть мошек и других назойливых насекомых можно дымом табака, камфоры, можжевельника, еловых шишек. Это очень удобно на природе, если развести костер.

Лайфхак 5. Сетка

Фруктовница / Фото: Pinterest

В квартире от назойливых мошек спасет сетка на окна и двери. Но она должна быть с мелкими ячейками. А чтобы уберечь продукты на столе, обзаведитесь фруктовницами с защитными колпаками от мошек и мух.

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