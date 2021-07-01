Як клеїти пластир, щоб він не відклеювався: простий лайфхак

Ви навіть зможете згинати палець або лікоть, і пластир не злетить з рани

Як клеїти пластир / Фото: Unsplash

Багатохто з нас не вміє користуватися лейкопластиром. Поріз, опік або інша травма – саме по собі вже неприємно. Але ще більше дратує, коли з обробленої і заклеєної ранки злітає пластир.

Питань не виникає, якщо потрібно заклеїти рівну поверхню. Його просто акуратно наносять на оброблену ранку так, щоб краї пластиру лягли на суху і знежирену поверхню шкіри. У цьому випадку він надійно приклеюється.

Але от якщо необхідно заклеїти невелику ділянку шкіри, наприклад, палець, лікоть, вигин долоні, то тут виникають проблеми. Зазвичай пластир не хоче триматися і норовить відклеїтися у найбільш непередбачуваний момент. Або ж навпаки, фіксує так, що суглоб не згинається.

Є маленька хитрість, яка змусить цю смужку клейкої тканини затриматися на вашій ранці стільки, скільки вам буде потрібно. Читайте наш лайфхак.

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Як правильно наклеїти пластир: лайфхак

Перш ніж заклеїти ранку, візьміть пластир і зробіть один або кілька надрізів, в залежності від характеру і розміру травмованого місця.

Як клеїти пластир / Фото: Pinterest Потім зніміть з пластиру захисний шар і накладіть на ранку, а надрізаними смужками зафіксуйте пластир у зручному положенні.

Як клеїти пластир / Фото: Pinterest Тепер палець можна згинати, і пластир йому не заважатиме. При цьому він надійно закриває травмоване місце.

Як клеїти пластир / Фото: Pinterest Якщо потрібно заклеїти коліно або лікоть, ви можете взяти два лейкопластири і наклеїти їх хрест-навхрест.

Як клеїти пластир / Фото: Unsplash

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