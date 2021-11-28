Как есть молочные продукты, чтобы насытить организм цинком

Цинк – важнейший для здоровья человека элемент, а избежать его дефицита помогут как молочные продукты, так и их сочетание с крупами, хлебом и другой пищей

Молочные продукты важно есть с крупами, хлебом, семечками, чтобы насытить организм цинком еще больше / Фото: Коллаж: Сегодня

Молоко и молочные продукты в рационе, если есть их регулярно, уже помогают обеспечить нормальное поступление цинка в организм. А если употреблять молочку с некоторыми крупами и другими продуктами, то это повысит усвояемость цинка, пишет журнал Nutrients.

Чем важен цинк для здоровья?

Цинк – один из важнейших микроэлементов в организме. Он необходим для синтеза белка, выработки необходимых для жизнедеятельности гормонов. Здоровье человека может значительно ухудшиться, если в его организме дефицит цинка.

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В период массовых простуд и ОРВИ цинк особенно важен, поскольку он помогает поддержать иммунную защиту при борьбе с вирусами. При дефиците этого элемента не только слабеет иммунная система, а еще появляется раздражительность, нарушаются вкусовые восприятия, ломаются ногти, начинают выпадать волосы.

Как получить цинк из продуктов?

Улучшить усвоение цинка из других пищевых продуктов поможет употребление молока, йогуртов, сыра и другой "молочки". Например, некоторые крупы (особенно рис) и виды хлеба, несмотря на содержание в них цинка, способствуют его более худшему всасыванию.

И сыр, и орехи богаты цинком, а их совместное употребление улучшает всасывание этого элемента / Фото: freepik.com

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Особенно мешают всасываться цинку продукты, содержащие фитиновую кислоту (фитаты) – ее много в зерновых продуктах, в семечках, орехах, бобовых, кофейных зернах. Поэтому усвоение цинка из продуктов с высоким содержанием фитатов станет лучше, если их есть совместно с молочными продуктами. Также цинком богаты морепродукты, яйца, пшеничные отруби, баранина и говядина.

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