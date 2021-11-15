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Чем заменить молочные йогурты и какие из них – лучше

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
15 ноября, 09:45
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Растительные йогурты – альтернатива при непереносимости лактозы или веганском питании. Выбирая такой продукт, внимательно изучайте его состав
Заменяя молочные йогурты растительными, обращайте внимание на состав продукта
Заменяя молочные йогурты растительными, обращайте внимание на состав продукта

Некоторые заменители йогурта на растительной основе обладают уникальными лечебными свойствами, поэтому полезны и людям, у которых нет непереносимости лактозы. Так, йогурты на основе льна или конопли содержат значительное количество омега-3 жирных кислот и клетчатки, пишет медицинский журнал Nutrients.

Из чего же обычно делают растительные йогурты?

Йогурты на растительной основе обычно основаны на миндале, кокосе, овсе или бобовых (соевый или желтый горошек). Исследователи отмечают, что самые жирные из таких йогуртов – на основе кокоса. Также для изготовления растительных йогуртов используют не только кокос, миндаль и овес, а еще орехи и семена или смешанные смеси.

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Избегайте йогуртов с содержанием сахара, внимательно изучайте упаковку
Избегайте йогуртов с содержанием сахара, внимательно изучайте упаковку / Фото: freepik.com

Самые полезные из растительных йогуртов, отмечают медики, те, которые не содержат сахар или вместо него содержат сахарозаменители (стевию и т.д.). Поэтому лучше избегать йогуртов с различными джемами, фруктовыми добавками, то есть сладких йогуртов.

А еще потребители, которые регулярно кушают только немолочные альтернативы продуктов, могут недополучать полезных элементов. Если не сделать соответствующую замену молочным продуктам, то можно столкнуться с нехваткой белка, кальция и некоторых питательных микроэлементов.

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Как же правильно выбрать растительный йогурт?

Для вегана и человека, который ограничивает потребление продуктов животного происхождения, есть три питательных вещества, по которым часто возникает дефицит, это:

  • кальций
  • витамин D
  • витамин B12

Поэтому выбирая растительный йогурт, обращайте внимание, обогащен ли он дополнительно этими микроэлементами. Лучше всего обогащают продукты на основе овса, сои или смеси кокосовых орехов и бобовых.

Также мы писали, полезно ли безлактозное молоко.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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