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Як їсти молочні продукти, щоб наситити організм цинком

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
28 листопада, 09:00
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Цинк – найважливіший для здоров'я людини елемент, а уникнути його дефіциту допоможуть як молочні продукти, так і їх поєднання з крупами, хлібом та іншою їжею
Молочні продукти важливо їсти з крупами, хлібом, насінням, щоб наситити організм цинком ще більше
Молочні продукти важливо їсти з крупами, хлібом, насінням, щоб наситити організм цинком ще більше / Фото: Колаж: Сьогодні

Молоко та молочні продукти в раціоні якщо їсти їх регулярно, вже допомагають забезпечити нормальне надходження цинку в організм. А якщо вживати молочку з деякими крупами та іншими продуктами, то це підвищить засвоюваність цинку, пише журнал Nutrients.

Чим важливий цинк для здоров'я?

Цинк – один із найважливіших мікроелементів в організмі. Він необхідний для синтезу білка, вироблення необхідних життєдіяльності гормонів. Здоров'я людини може значно погіршитися, якщо в її організмі дефіцит цинку.

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У період масових застуд та ГРВІ цинк особливо важливий, оскільки він допомагає підтримати імунний захист у боротьбі з вірусами. При дефіциті цього елемента не лише слабшає імунна система, з'являється дратівливість, порушуються смакові сприйняття, ламаються нігті, починає випадати волосся.

Як отримати цинк із продуктів?

Поліпшити засвоєння цинку з інших харчових продуктів допоможе вживання молока, йогуртів, сиру та іншої "молочки". Наприклад, деякі крупи (особливо рис) і види хліба, незважаючи на вміст у них цинку, сприяють його гіршому всмоктуванню.

І сир, і горіхи багаті на цинк, а їх спільне вживання покращує всмоктування цього елемента
І сир, і горіхи багаті на цинк, а їх спільне вживання покращує всмоктування цього елемента / Фото: freepik.com

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Особливо заважають цинку всмоктуватися продукти, що містять фітинову кислоту (фітати) – її багато в зернових продуктах, у насіннях, горіхах, бобових, кавових зернах. Тому засвоєння цинку з продуктів з високим вмістом фітатів стане кращим, якщо їх є спільно з молочними продуктами. Також цинком багаті морепродукти, яйця, пшеничні висівки, баранина та яловичина.

Також ми писали, чим можна замінити молочні йогурти і не тільки.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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